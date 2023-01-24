Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок на принудительные работы

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет за смертельное ДТП, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. Об этом представитель Алексеевского суда Белгородской области сообщил РИА "Новости", пишет Snob.ru.

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Соответствующее ходатайство уже поступило в суд. Дату рассмотрения запроса заслуженного артиста России пока не назначили.

Согласно российскому законодательству, заключенный имеет право просить о замене наказания, отбыв в тюрьме треть назначенного срока. Приговор актеру Пресненский суд вынес 8 сентября 2020 года. Для разрешения ходатайства органы власти будут выяснять, раскаивается ли Ефремов в совершенном преступлении и возместил ли он вред. Также они оценят его поведение и отношение к труду за время, проведенное в колонии №4 Белгородской области.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий актеру, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. В результате полученных травм мужчина скончался в НИИ имени Склифосовского. Позже было установлено, что Ефремов находился за рулем внедорожника в нетрезвом виде.