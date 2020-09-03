Михаил Ефремов признал свою вину, приговор огласят 8 сентября
Foto: Vida Press

Российский актер Михаил Ефремов признал свою вину на судебном заседании.

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"Ваша честь, я признаю свою вину", — сказал Ефремов.

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A post shared by 1 новое уведомление (@cruxchat) on Sep 3, 2020 at 12:46am PDT

Ранее о намерении актера сообщил его адвокат Эльман Пашаев: "Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа".

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A post shared by Новости | Видео | Казахстан (@nezhanalyq) on Sep 3, 2020 at 12:44am PDT

Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, сообщает ТАСС.

По мнению представителя гособвинения, вину актера подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств. Прокурор также запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости. По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.

Позднее стало известно, что приговор будет оглашен 8 сентября. Об этом со ссылкой на судью Пресненского суда столицы сообщает ТАСС. Дату оглашения приговора судья сообщила после завершения прений сторон.

Ефремов в своем последнем слове заявил, что алкоголь — дикое зло, и отметил, что «не будет отмазываться». В свою очередь Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, попросил суд не лишать свободы его подзащитного. Защитник заявил, что согласен на любые меры, не связанные с лишением свободы, или «хотя бы на колонию-поселение».

Ефремов перевел три рубля родственникам Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП. Пашаев, выступая на прениях, рассказал, что вдове, брату и сыну Захарова было отправлено по одному рублю. Эту сумму в качестве иска о компенсации морального вреда заявили трое потерпевших.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Михаил Ефремов
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