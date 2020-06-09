Михаил Ефремов признал свою вину в смертельной аварии и готов к тюрьме

Российский актер Михаил Ефремов признал себя виновным в ДТП, произошедшем в центре Москвы вечером 8 июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста.

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Юрист также сообщил, что допрос Ефремова пока не состоялся по техническим причинам.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", - цитирует адвоката агентство. Юрист добавил, что допрос может состояться позже.

По словам актера Ивана Стебунова, Ефремов попросил судить его по закону и готов к реальному тюремному сроку. "Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю — "Ты чего?!". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", — рассказал Стебунов "Комсомольской правде".

Ранее сообщалось, что Стебунов и его жена находились в машине с Ефремовым в момент ДТП, однако актер опроверг эту информацию, заявив, что был неподалеку и подъехал к месту происшествия позже.

Позднее адвокат Михаила Ефремова Вадим Яловицкий опроверг информацию о том, что актер признал вину в пьяном ДТП, передает телеканал "360". Яловицкий отметил, что ни один из адвокатов Ефремова не делал подобных заявлений. "Мы работаем в тесном сотрудничестве со следствием. Все, что необходимо для оказания помощи расследованию, мы делаем", — подчеркнул он.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона получил множественные травмы и позднее скончался в больнице от обильной кровопотери.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови актера. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. СМИ сообщают, что он был отпущен под подписку о невыезде, дальнейшая мера пресечения будет определена позднее.