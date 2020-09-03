Михаил Ефремов признал свою вину в суде

Российский актер Михаил Ефремов признал свою вину на судебном заседании.

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"Ваша честь, я признаю свою вину", — сказал Ефремов.



Ранее о намерении актера сообщил его адвокат Эльман Пашаев: "Ефремов очень хорошую фразу сказал: "В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я заслуженный артист народа, и я буду нести наказание по приговору народа".



Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера Михаила Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, сообщает ТАСС.

По мнению представителя гособвинения, вину актера подтверждают видеоматериалы, данные экспертиз, показания свидетелей и ряд других доказательств. Прокурор также запросил для актера Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости. По словам обвинителя, без изоляции от общества у актера нет шансов на исправление.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем.