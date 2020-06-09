Михаил Ефремов задержан после допроса

Актер Михаил Ефремов, вызвавший накануне в центре Москвы летальное ДТП, задержан полицией, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на МВД Москвы.

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Ефремов подозревается в деянии, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. Вечером 8 июня актер в своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль “Лада”. Наутро водитель “Лады” скончался в больнице, по данным источников, он был курьером одного из интернет-магазинов доставки продуктов на дом.

Полицейские задержали Ефремова на месте происшествия, после чего отпустили под подписку о невыезде. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови актера. На следующий день, 9 июня, Ефремов был доставлен в полицию на допрос.