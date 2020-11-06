Михаила Ефремова отправили в колонию из СИЗО

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 ("Водник") в колонию. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и и ставить спектакли, которые будут иметь "не только развлекательную, но и воспитательную составляющую".

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.