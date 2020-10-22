Михаилу Ефремову смягчили приговор до 7 лет 6 месяцев колонии
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Мосгорсуд сократил на полгода наказание актеру Михаилу Ефремову — с 8 лет до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима, пишет ТАСС. Судья признала смягчающим обстоятельством то, что актер выплатил компенсацию родственникам погибшего.

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Прокурор просил оставить в силе приговор Ефремову и не менять режим колонии, а защита хотела сменить наказание актеру на условное. Защита актера будет обжаловать решение суда.

"Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. В новой жизни я плохо сплю и все время думаю о Сергее Захарове. Я вряд ли ещё когда-нибудь сяду за руль и прекращаю все свои отношения с алкоголем. Я прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы, чтобы продолжать работать. Я также хотел бы поставить памятник Сергею Захарову, если родные не против", — сказал Михаил Ефремов на суде.

8 июня на Смоленской площади в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водителя фургона Сергея Захарова, который работал курьером в компании доставки еды "Деликатеска.ру", доставили в НИИ им. Склифосовского. От полученных ран 57-летний Захаров в больнице умер.

20 июня судебно-психиатрическая экспертиза показала, что Ефремов вменяем. В момент смертельного ДТП Михаил Ефремов находился под действием кокаина, марихуаны и алкоголя.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс. рублей компенсации старшему сыну погибшего и еще 200 тыс. рублей актер перевел ему на стадии следствия.

21 октября Ефремов выплатил по 1 млн рублей компенсации вдове, брату и младшему сыну погибшего Сергея Захарова.

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