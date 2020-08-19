Микки Рурку нашли место для могилы в украинском селе

Помощник голливудской звезды Микки Рурка Дмитрий Корнейчук нашел на Украине место для погребения актера. Об этом сообщил в Facebook корреспондент телеканала "Украина" Юрий Гула.

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"Помните историю про Микки Рурка, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнейчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" — написал журналист.

Впервые о своем необычном намерении актер заявил в сентябре прошлого года. Его выбор пал на украинское село Загорцы Хмельницкой области из-за того, что в этой деревне живет бабушка Корнейчука.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь [в США]. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", — цитирует Рурка Страна.Ua.

Тогда в планах актера было закончить сценарий нового фильма и сняться еще в одной картине, а также купить дом в Нью-Йорке. Незадолго до сообщений о своем желании быть похороненным в чужой стране Рурк сделал очередную пластическую операцию, чем вызвал бурную дискуссию в сети. Появившись в одной из телепередач, актер с маленькой собакой в руке и в ковбойской шляпе шокировал общественность своим новым лицом.

"Покойся с миром, лицо Микки", — написал в Twitter продюсер и сценарист Джим Тейлор.

Американский сенатор Линдси Грэм отметил, что актер стал похож на "недавно разведенную тетушку, которая направляется на девичник".

Звезде часто приходилось прибегать к хирургии лица для восстановления после боксерских поединков: однажды ему потребовалось извлечь хрящ из собственного уха для лечения сломанного носа.

В 2008 году в одном из интервью актер посетовал, что "обратился не к тому парню", говоря о низкоквалифицированном пластическом хирурге. Тогда он был лишен уникальных черт лица, сделавших его звездой в середине 1980-х.

Однако изменившаяся внешность не повлияла на актерские таланты Рурка: после реабилитации ему стали предлагать много ролей. "Перезагрузив" свою карьеру, артист снялся в "Рестлере", "Железном человеке 2", "Неудержимых", "Городе грехов" и других громких проектах.

Боксом Рурк увлекся в раннем детстве, которое сложно назвать счастливым. Будучи семилетним мальчиком, он пережил развод родителей и в дальнейшем долгое время был вынужден переезжать с места на место, пока мать не вышла замуж за бывшего полицейского. Отношения с отчимом у Рурка не сложились: мужчина требовал беспрекословного подчинения себе и нередко практиковал домашнее насилие по отношению к пасынку и жене.

"Мой отчим многое испортил в моей жизни, и я хочу бороться с этим негативом, чтобы не потерять то хорошее, что еще осталось во мне. Он больше не будет меня контролировать", — говорил актер в интервью NY Times.