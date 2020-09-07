Миллионер Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл с требованием вернуть деньги и имущество

Российский предприниматель Владислав Доронин через суд потребовал от своей бывшей подруги, британской супермодели Наоми Кэмпбелл вернуть долги. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующий документ.

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Согласно судебным документам, Доронин утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать деньги, которые он одолжил ей, однако сумма не уточняется. Кроме того, бизнесмен обвиняет в удержании принадлежащего ему имущества на сумму более чем три миллиона долларов. Представители британской модели пока никак не прокомментировали ситуацию.

Кэмпбелл и Доронин начали отношения в 2008 году. Через пять лет пара разошлась. Как отмечает издание, во время отношений бизнесмен часто дарил модели подарки, в том числе и дом в форме символа Глаза Гора на острове Клеопатры в Турции.