Полугодовалый сын юмориста Евгения Петросяна - миллионер уже с рождения, утверждает "Комсомольская правда", оценившая состояние малыша в 3,4 миллиона евро - треть общего состояния его отца, вложенного в квартиры и ценности. А вот его взрослая дочь Викторина может остаться ни с чем.

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Как изданию пояснил юрист Сергей Жорин, представляющий интересы артиста в судебных делах, появление сына не скажется на разделе имущества с Еленой Степаненко, с которой Петросян развелся в прошлом году. Адвокат также отметил, что сейчас имущественные дела артиста не очень интересуют: "Он полностью погружен в воспитание ребенка - это его новая жизнь. Он следит за здоровьем, хорошо выглядит, стал более активным. За Петросяна можно только порадоваться".

Жорин предположил, что его 51-летняя дочь Викторина от первого брака может остаться без наследства знаменитого отца, если он составил завещание, в котором ее нет. "По закону, жена и дети являются наследниками первой очереди, то есть могут претендовать на имущество в равных долях, если не составлено завещание. Есть ли оно у Петросяна, не знаю. Но если есть, подозреваю, что дочь Викторина, учитывая ее прохладные отношения с отцом, может "пролететь", - объяснил юрист.

Отношения отца и дочери испортились во время развода Петросяна и Степаненко, когда Викторина поддержала экс-супругу юмориста.

О рождении сына Петросяна и его пятой жены Татьяны Брухуновой СМИ сообщили весной этого года, однако предполагаемые родители эту информацию не подтверждали, но и не опровергали. 16 сентября, в день своего 75-летия, артист опубликовал снимок с малышом, указав в подписи его имя - Ваган Евгеньевич Петросян.