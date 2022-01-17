Itar-Tass/Scanpix
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Российский продюсер Яна Рудковская раскрыла в социальных сетях точную сумму своего ежегодного дохода.

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47-летняя знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков по поводу заработка. Предпринимательница заявила, что в среднем за все свои бизнесы она ежегодно получает два миллиона долларов после уплаты налогов.

Ранее в декабре Яна Рудковская призвала людей есть из тарелок стоимостью более сотни евро ради успеха. В своем авторском курсе личностного роста звезда заявила, что подает пищу исключительно на посуде бренда Fornasetti. Женщина посоветовала своим ученикам также приобрести как минимум одну тарелку марки. Известно, что минимальная цена такого изделия составляет 10 тысяч рублей (113 евро). "Вообще, иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Каждый может это сделать без каких-либо затрат", — подчеркнула продюсер.

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