Минимум - 10 тысяч евро в месяц. Жена Каспара Камбалы рассказала о своих расходах

Ольга, жена спортсмена Каспара Камбалы рассказала, что для поддержания привычного ей образа жизни нужно минимум 10 тысяч евро в месяц.

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Этой весной Каспар Камбала женился на своей любимой женщине Ольге, которая уже стала звездой телевидения.

Ольга и Каспар вместе недавно, поэтому им все еще приходится привыкать друг к другу. В том числе и в финансовых вопросах. Несмотря на то, что Ольга тоже работает, именно муж является главным кормильцем в семье.

"Пусть он работает и зарабатывает деньги, но я позабочусь о том, чтобы у нас дома все было в порядке. Я не хожу к нему и не прошу денег, потому что считаю, что он должен давать их сам. Обычно он просто спрашивает, сколько мне нужно и не понимает намеков — например, когда я говорю, что в магазине Zara скидки. Мы даже ругались по этому поводу, потому что я сказала, что могу все себе позволить сама. Но, видимо, надо просто называть сумму. Я с этим смирилась", — рассказала Ольга в передаче Kad viņas satiekas на телеканале STV Pirmā!

Жена Камбалы ведет образ жизни, требующий больших расходов — тренировки, эпиляция, новая одежда, косметика, маникюр, педикюр, пластическая хирургия и аренда квартиры в тихом центре. На прямой вопрос, сколько Ольга ежемесячно на все это тратит, она ответила, что ей нужно минимум 10 тысяч евро.

Ольга — мать троих дочерей. Неизвестно, входят ли расходы на детей в названную ею сумму. В передаче женщина также рассказала, что еще год назад она была категорически против общих детей с Каспаром, но сейчас задумывается об этом. По ее словам, она была бы готова родить ребенка через пять лет, но уже сейчас у нее есть имя на примете для будущего сына — Космос.