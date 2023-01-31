Министр образования Анда Чакша развелась в третий раз

Распался третий брак министра образования Анды Чакши - с отоларингологом Иво Тераудсом. Об этом политик рассказала в интервью журналу Ieva. При этом она не исключает, что выйдет замуж еще раз.

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Анда Чакша и Иво Тераудс поженились 6 января 2018 года. На тот момент она уже ожидала своего третьего ребенка. Чакша, на тот момент министр здравоохранения, стала первым министром, ушедшим в декретный отпуск. Дочь родилась 21 января того же года.

Как объясняет Чакша, причиной развода стало то, что они с мужем разные люди с разным темпом развития. "Кто-то с чем-то смиряется, кто-то нет. И в работе, и в жизни мне важно, чтобы мы вместе достигали определенного результата. Я даю время, но если ничего не улучшается, я не смиряюсь. Мне важно, чтобы человек рядом хотел идти вперед вместе со мной. Это желание постоянно развиваться, наверное, вносит свои нотки и в отношения, и это нелегко для тех, кто рядом со мной", — говорит Чакша.

Она добавляет, что в жизни бывают ситуации, когда "нужно уметь постоять за себя" и принять решение о разводе. В своей работе она повидала немало женщин, которые не в силах выйти из зависимых отношений. Причины развода в ее первом браке были совсем другие, нежели в последнем.

Несмотря ни на что, у бывших супругов сохранились хорошие отношения. "У нас общая цель — вырастить дочь. Мы много времени проводим вместе из-за нее [...] Анна и ее папа очень часто встречаются и созваниваются каждый день - ритм и режим ухода за дочерью не изменились".

Чакша признается, что во время развода прошла все фазы - гнев, вина, принятие. При этом она все еще верит в возможность счастливого брака: "Я осознаю, что это было бы большим вызовом, но — конечно! Я еще не полностью вычеркнула себя из жизни!"

У Анды Чакши трое детей: старший сын уже взрослый, средний учится в 9-м классе, младшей пять лет.