"Мисс Россия" переболела коронавирусом и не знала об этом

Антитела, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, обнаружены! ❤️🙏🏻 Пожалуй, одни из самых приятных слов, которые можно услышать в наше нынешнее время! Вот так выглядит самая важная «грамота» 2020ого 😁 Сказать, что мы с Илоной счастливы и в шоке, с моими то семью отрицательными тестами за весь промежуток тестирования, не сказать ничего! Я ещё грешу на мою тяжёлую простуду после Мексики зимой, которая протекала со всеми точными симптомами вируса... в любом случае, теперь и плазму можно с периодичностью сдавать, чтобы помогать тяжело заболевшим, продукты и лекарства возить тем, кто в этом нуждается, и более менее спокойно спускаться в продуктовый! 👏🏻 . Берегите себя, пожалуйста! 🙏🏻

