"Мисс Россия" переболела коронавирусом и не знала об этом

Победительница конкурса красоты "Мисс Россия 2015" и обладательница титула вице-мисс мира того же года София Никитчук заявила, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке модель позирует в маске и держит в руках сертификат, в котором сказано, что она прошла тест на наличие антител к новой коронавирусной инфекции. В документе сказано, что в ее организме обнаружены иммуноглобулины, свидетельствующие о наличии специфического иммунитета к коронавирусу SARS-СoV-2.

Никитчук утверждает, что до этого она сдала семь анализов на COVID-19, и все они оказались отрицательными. Она предположила, что могла переболеть инфекцией и не знать об этом. "Я еще грешу на мою тяжелую простуду после Мексики зимой, которая протекала со всеми точными симптомами вируса", — добавила девушка.

Теперь Никитчук собирается сдавать плазму, чтобы помогать пациентам, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, и радуется, что может "более-менее спокойно спускаться в продуктовый".

В начале апреля сообщалось, что модель положили в больницу в московской Коммунарке с подозрением на новую коронавирусную инфекцию после возвращения с роскошного французского горнолыжного курорта Куршевель. Однако Никитчук опровергла эти сведения в тот же день: она сказала, что находится дома и чувствует себя хорошо.