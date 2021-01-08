Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею
Foto: Valery Meladze

Дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина сломала шею и выложила фото из больницы в Instagram, сообщает портал StarHit.

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"Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество", — написала 18-летняя девушка, добавив к публикации грустный смайлик. Отмечается, что позднее она удалила фото из соцсетей.

Арина — дочь Меладзе от брака с Ириной Малухиной. Женщина прожила с музыкантом 20 лет, родив трех дочерей: Ингу, Софью и Арину. Позднее певец развелся с Малухиной и женился на вокалистке "ВИА Гры" Альбине Джанабаевой. У пары родились два сына: Константин и Лука.

Ранее сообщалось, что Валерия Меладзе стали приглашать выступать в "красной зоне" для больных COVID-19. До этого он сам выразил желание давать концерты в госпиталях, чтобы поддержать пациентов и медиков.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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