Младший сын Валерии женился

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей подруге Лиане Волковой. Об этом молодая супруга 21-летнего юноши рассказала у себя в Instagram, опубликовав Stories из загса.

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По словам молодоженов, они уже получили первые подарки — в частности, от поп-исполнителя Филиппа Киркорова.

Арсений родился в браке певицы Валерии с продюсером Александром Шульгиным, также в этих отношениях родились сын Артемий и дочь Анна. Старший сын артистки тайно женился на своей избраннице Наталье в августе 2019 года.