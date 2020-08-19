Звезда сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн обвинила режиссера Александра Пэйна в том, что он совратил ее, когда ей было 15 лет. Актриса отметила, что заговорила об этом без намерения разрушить его жизнь и карьеру, но хочет услышать признание, а также извинения.

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Своей историей звезда сериала "Зачарованные" поделилась 17 августа в серии Twitter-сообщений. По словам Макгоуэн, когда она была подростком, Пэйн усадил ее смотреть срежиссированный им под псевдонимом порнофильм. "Я до сих пор помню твою квартиру в Сильверлейке. Ты прекрасно обеспечен. И потом ты оставил меня на углу улицы. Мне было 15", — написала она.

Актриса также опубликовала свою фотографию тех лет и заявила, что поднимает этот инцидент без намерения "разрушить". Согласно Макгоуэн, она хочет только признания и извинений от режиссера. Пэйн и его представители пока не делали официального заявления относительно обвинений артистки.

Позднее Роуз выложила более подробный пост на эту тему в Instagram. Уже не называя имени, но недвусмысленно намекая на Пэйна, она написала, что в течение многих лет расценивала сексуальные отношения с "тем мужчиной" как личный "сексуальный опыт". "Теперь я знаю, что за мной ухаживали. Я проходила у него прослушивание в 15 лет. После [этого] опыта с ним я полностью бросила актерскую карьеру, пока меня не "открыли" вновь в 21 год", — отметила она.

Изумляясь тому, как сильно на нее влияла "культура Голливуда", Макгоуэн вспомнила, что после всего пережитого считала нормальным поздравить Пэйна с награждением премией "Оскар" в 2012 году. "Я переосмыслила ситуацию только через три недели после появления истории о Харви Вайнштейне. Мне неприятно бросать "бомбу" в чью-то жизнь и карьеру, но я думаю, что это социальная обусловленность. Я больше грущу, чем злюсь. Печалюсь за себя в 15 лет. Грущу за себя взрослую, которая все еще думала, что это ее выбор", — продолжила актриса.

Она также обратилась к подписчикам, которые пережили подобный опыт, с призывом не брать на себя ответственность за произошедшее и не считать, что "это было нормально". "Я бы даже подошла к Пэйну на мероприятии и с улыбкой спросила: "Помнишь, ты занимался со мной сексом в 15?" Я бы высмеяла это", — написала Роуз.

Резюмируя свой опыт, актриса назвала это глубоким социальным программированием и призвала поклонников не заниматься сексом с несовершеннолетними, так как — даже в случае согласия сторон — это является преступлением. "Он меня привлекал, поэтому я подумала, что это мой выбор, но это было неправильно. Я не была взрослой. Это произошло вскоре после того, как меня бросил в Голливуде один из членов семьи. Я была предоставлена самой себе", — написала она.

59-летний Пэйн, который старше Макгоуэн на 13 лет, является двукратным лауреатом "Оскара" за фильмы "Потомки" и "На обочине".

В свою очередь Макгоуэн, наиболее известная по роли Пейдж Мэтьюс в телесериале "Зачарованные", была одной из первых женщин, открыто рассказавших о преступлениях Харви Вайнштейна. В результате грандиозного скандала вокруг продюсера и длительного разбирательства он был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии.