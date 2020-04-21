Мне нужна твоя одежда и пиратский корабль: русские пользователи атаковали Джонни Деппа в Instagram

Американский актер Джонни Депп буквально несколько дней назад создал страницу в Instagram. Данный факт не обошел стороной поклонников артиста из России — сотни пользователей принялись штурмовать профиль звезды "Пиратов Карибского моря" своими шуточными комментариями.

Один из них припомнил фразу, сказанную однажды Деппом. Артист как-то заявил, что Россия — замечательная страна с особенными, добрыми, отзывчивыми, немножко сумасшедшими людьми. По словам Джонни, он должен был родиться именно здесь. Комментарий пользователя собрал множество лайков.

"Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль", — заявил один из комментаторов. Другой попросил Деппа не обижаться на атаки россиян, поскольку они делают это от чистого сердца и от безграничной любви к актеру. Также подписчики поблагодарили голливудского артиста за то, что он открыл аккаунт в Instagram, в шутку отметив, что "раньше людям из России поболтать негде было".

Пока артист никак не отреагировал на комментарии российских пользователей. Невзирая на то, что первый пост Джонни Депп опубликовал четыре дня назад, на его страницу успели подписаться на данный момент почти 3,5 миллиона человек.

Это не первый случай, когда российские пользователи Instagram атакуют страницы зарубежных знаменитостей. И дело вовсе не в коронавирусе. Первой "жертвой" стала Леди Гага, затем Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне.