"Мне радостно, понимаешь!" Охлобыстин вместе с женой собирается на войну

Известный российский актер Иван Охлобыстин вместе с женой хотят присоединиться к армии и воевать в Украине.

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Об этом в своем профиле на сайте Bootsy рассказал писатель Александр Никонов. Его пост доступен только подписчиком, однако их диалогом в соцсетях поделился радиоведущий Михаил Козырев.

В разговоре нетрезвый, по его собственному признанию, Охлобыстин с восторгом и воодушевлением говорит, как он поедет воевать: "Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!" Только сначала сделает операцию на зубах: "Может, я инвалидом буду, жевать чтоб". Правда, часть комментаторов воинственному настрою актера не поверила, сочтя это присущим ему троллингом.

Вот диалог, который опубликовал Никонов, целиком:

Итак, вчера вечером мне позвонил Охлобыстин...

Должен отметить, что при разговоре он немного шепелявил.

И не столько по причине алкогольного опьянения, сколько по причине обширного стоматологического ремонта во рту. Поэтому я сначала его даже не узнал.

Звонок. Беру трубку:

- Да!

- Привет. Это Охлобыстин.

- О-о! Привет, Вань.

- Привет, старикан. Жив-здоров? Родину не предал?

- В каком смысле?

- В прямом! Ха-ха-ха!.. Ты в России находишься?

- Нет, конечно. Все же приличные люди, кто мог, разъехались.

- Приличные-неприличные… А вы не боитесь?

- Нет, не боимся.

- А почему не боитесь? Надо бояться!

- Зачем, Вань? Россия эту войну уже проиграла.

- Этого не может быть! Этого просто не может быть по всем законам природы – физическим, химическим… Россия всегда будет выигрывать. Мы выиграем!

- Петр Первый говорил когда-то о невыполнимости некоторых задач: «Некем взять!» В том смысле, что нет у него кадров для такой работы. Вот так и тут – некем взять: Россия потратила все свои резервы и ресурсы.

- Я не знаю, говорил ли такое Петр Первый, но даже если случится невозможное, и мы проиграем, это значит, что вместе с нами проиграет весь мир. Ничего не будет! Будет великий Ноль. И мы все готовы к этому Апокалипсису! Весь народ согласен. И ты не представляешь, до какой степени! В едином порыве! Все, с кем я говорил, все за победу! Поэты, художники... Мы убьем всех! Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно, понимаешь! Это такой восторг!

- Тогда вам и себя придется убить, если ракеты запускать ядерные...

- А мы согласны!

- Вань, а нельзя сделать так, чтобы вы спокойно убили самих себя и оставили всех остальных в покое?

- Нет! Мы ждали этого тридцать лет. Тридцать лет нас унижали. И теперь такое счастье… Наконец-то, господи! Я поеду туда. Это вот прям такое сейчас состояние, такой аллах-акбар у всего народа! Вот тебе сколько сейчас лет?

- 57.

- А мне 55. А моей жене – 50. И она со мной едет! Нам терять уже нечего. Мы так счастливы. Вот чего они ждали, то и они от нас и получат! Мы едем!

- Зачем бабу-то берешь?

- А она у меня снайпер!.. А ты… Ты береги себя, ты человек важный, человек умный, ты нам потребуешься... Я вот выезжаю на боевые действия и всех обзваниваю. Потому что, мне кажется, я не вернусь. Поэтому ты меня прости там за всё, если что было...

- Я уже понял... Надеюсь, ты берешь с собой Захара Прилепина?

- Захар сам поедет... Короче! Мы, весь народ, так задолбались, но теперь случилось то, чего мы так долго ждали… Ля-ля-ля…

- Я вижу, ты подбухнул.

- Конечно! Я пьяненький.

- Когда уезжаешь?

- Вот я операцию на зубах сделаю и поедем.

- Зачем тебе зубы-то, если ты уже почти покойник? Сэкономь.

- Ну, мало ли. Может, я инвалидом буду, жевать чтоб… Через Ростов едем, два конвоя - с гуманитаркой там, то, сё... Отвезу, а потом - воевать!.. Ты же русский! Я даже не знаю, как тебе объяснить… Это клёво! Но у нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!..

После того как разговор стал в соцсетях вирусным, Охлобыстин опубликовал ответ, где заявил, что с его стороны это было хулиганством. "Каюсь - я злой, - написал актер. - Но не все же им над нами издеваться. А так хоть душу отвел".

Известно, что Иван Охлобыстин с самого начала поддерживал действия сепаратистов, а в 2016 году попросил предоставить ему гражданство самопровозглашенной ДНР - и получил его.