"Мочить артистов". Наташа Королева подозревает намеренную травлю знаменитостей

Певица Наташа Королева предположила, что кто-то мог дать команду "мочить" артистов, которые жалуются на непростое положение. Ранее ее супруг Сергей Глушко оказался в центре скандала после слов о "зависти" пенсионерам, которым перечисляются материальные выплаты.

Наташа Королева решила вступиться за супруга и сообщила, что интервью не было в принципе. "Мой муж в своем характере не имеет таких качеств, чтобы кому-то позавидовать или на что-то пожаловаться. Он даже и близко не говорил таких слов, — сказала Королева изданию "Собеседник". - Ему позвонила девушка, представилась корреспондентом одного из известных изданий. Он ей сказал: "Я вам ничего комментировать не буду, потому что сейчас все в одинаковом положении!" И все".

Исполнительница предположила, что девушка могла обидеться на отказ Глушко от беседы и оклеветать его. Также Королева допускает существование какого-то "плана, направленного на то, чтобы мочить известных артистов".

"Но той девушке, которая звонила моему мужу, должно быть сейчас очень стыдно. Она поступила очень некрасиво! Мы не можем даже подать в суд на нее, так как не знаем, кто первоисточник этой информации, - говорит Королева. - Мы попали в этот ураган страстей, когда уже все СМИ недостоверную информацию, якобы со слов Сергея, перепечатали. Как говорится, ищите концы, кто первым все это запустил. По человеку просто прошлись катком!"

По словам Королевой, они с мужем никогда не выставляли себя "бедняками" и старались помогать нуждающимся. В частности, супруги участвовали во многих акциях в поддержку врачей и пенсионеров.

"Более того, я не знаю, сколько денег Сергей уже раздал своим знакомым артистам, с которыми он играл в антрепризных спектаклях. Они ему просто звонили и говорили: "Серега, нам уже не на что пойти покушать купить!" Мой муж деньги людям безвозвратно одолжил, понимая, что у его коллег просто не будет возможности их отдать", — рассказала певица.

Ранее на портале Teleprogramma.pro появилось интервью с Глушко, в котором он якобы говорит о зависти пенсионерам, имеющим право на государственные льготы. Согласно источнику, Тарзан пожаловался на вынужденные меры по закрытию своего единственного бизнеса — фитнес-центра в центре Москвы.