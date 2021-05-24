Модель Алеся Кафельникова вышла замуж за экс-жениха Ходченковой

Российская модель Алеся Кафельникова вышла замуж за 35-летнего бизнесмена, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина.

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Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова выложила в соцсети снимок, на котором можно увидеть букет и свадебное платье. "Теперь я точно знаю, что чувствовала Золушка Уолта Диснея, когда нашла своего принца", — написала она под фото.

В феврале Алесю Кафельникову заподозрили в беременности. Слухи о том, что она ждет ребенка, подтвердила дизайнер Надя Сказка. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности. При этом дизайнер уверяла, что модель действительно находится в положении.

О романе Кафельниковой и Петришина стало известно осенью 2020 года. Тогда знаменитость опубликовала первую совместную фотографию с возлюбленным, сделанную во время поездки в Париж.

Ранее Георгий Петришин несколько лет встречался с актрисой Светланой Ходченковой - пара была помолвлена, но отменила свадьбу. Как утверждают СМИ, у него были романы и с другими знаменитыми женщинами - Ритой Дакотой, Анастасией Задорожной, Викторией Дайнеко.