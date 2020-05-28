Модель Крисси Тейген "переросла" грудные импланты и избавится от них

34-летняя модель американская модель Крисси Тейген приняла решение избавиться от имплантов в груди, установленных 10 лет назад.

Об этом она сообщила в социальных сетях, объяснив свое решение тем, что "переросла" свои импланты. "Я вынимаю их. Они много лет прекрасно служили, но я их переросла", - написала она в Instagram, где у модели почти 30 миллионов подписчиков.

Ранее в одном из интервью Тейген рассказала, что сделала операцию из-за работы моделью - чтобы демонстрировать купальники. Однако теперь она стремится к комфорту. “Я просто хочу нормально застегивать платье своего размера и лежать на животе, - пояснила она в соцсетях. - Не волнуйтесь, все хорошо! У меня по-прежнему будет грудь, но из чистого жира”.