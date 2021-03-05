Могила пустая. С кладбища похитили останки певицы Жанны Фриске

Артист Стас Барецкий, известный по участию в группах "Ленинград" и "Елочные игрушки", в беседе с ФАН заявил о хищении останков российской певицы Жанны Фриске.

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Шоумен, который также является главой "Союза профессиональных ритуальных агентов", рассказал, что получил эти сведения от приятеля, работающего на кладбище в подмосковной Балашихе, где и похоронена поп-звезда. Он добавил, что точно не знает, кто и зачем забрал останки певицы.

"Короче, все прощелкали. Эта посадка, у нас захоронение посадкой называется, буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая", — резюмировал бывший участник группы "Ленинград". Артист предположил, что это могли сделать "либо фанаты, либо сектанты".

Ранее Стас Барецкий предлагал создать кладбище с танцплощадкой для звезд российского шоу-бизнеса. Он пообещал вынести свою инициативу на рассмотрение в Госдуму.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет.