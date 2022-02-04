В январе многие испытали настоящий шок, получив счета, и теперь с опасением ждут следующих. Подорожало все — электричество, газ, отопление и другие коммунальные услуги. И, как говорят эксперты, в следующем сезоне цены продолжат расти. Касается это не только учителей, таксистов или сантехников, живущих в серийных многоэтажках, но и нашей политической элиты. Так что же в счетах у министров?

На просьбу DELFI поделиться цифрами отказом ответил лишь глава МИД Эдгар Ринкевич, сославшись на личную информацию. 14 его коллег оказались куда отзывчивее. И рассказали, что даже им приходится переходить на режим экономии.

Например, министр экономики Янис Витенбергс старается включать стиральную машину ночью, когда тариф пониже, а его коллега из минфина Янис Рейрс тщательно следит, чтобы приборы не работали вхолостую.

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