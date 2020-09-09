Молись, Мишка! Жены, друзья и коллеги о приговоре Михаилу Ефремова

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дело знаменитого артиста, расследование которого растянулось на все лето, вызвало огромный резонанс: пока одни были уверены, что виновнику аварии удастся избежать максимального срока, другие призывали к милосердию, отмечая, что Ефремову не место в тюрьме. Что думают друзья, коллеги и другие известные люди о приговоре артисту, рассказывает "Лента.ру".

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"Ну что, все довольны?"



После оглашения приговора в Пресненском суде Москвы жена актера Софья Кругликова не выходила из зала суда, пока ее супруга не увел конвой. "Мишка, молись, Мишка", — прокричала она вслед артисту, а затем расплакалась, уткнувшись в плечо жены актера Ивана Охлобыстина.

Сам Охлобыстин, который за день до вынесения приговора обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил пощадить его коллегу личным указом, лаконично высказался о случившемся. Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с Хоакином Фениксом в образе Джокера, подписав фотографию следующими словами: "Ну что, все довольны?! Восемь лет". Впрочем, этот эмоциональный пост актер достаточно быстро удалил, а во время беседы с журналистами после суда назвал приговор Ефремову "очень болезненным".

Дочь 56-летнего артиста Анна Мария Ефремова тоже оказалась немногословна — она перепостила новость о приговоре отцу с подписью: "Что ж". Ранее старавшаяся реагировать на происходящее с некой долей иронии, она затем выложила еще одну публикацию: "Будет очень странно, если с такими родителями я не стану писателем или рок-музыкантом". В комментариях дочери пожелали сил, а также поинтересовались, будет ли она носить ему передачки. "Да, конечно", — ответила Анна Мария.

"Это дело рук адвоката Пашаева"



Во время судебных разбирательств многие публичные личности и близкие Ефремова высказывали недоумение по поводу эпатажного и постоянно меняющего свою линию защиты адвоката Эльмана Пашаева. Коллеги и друзья артиста переживали, что именно одиозный юрист, который то призывает клиента записать обращение с извинениями, то утверждает, будто бы актер вообще не был за рулем автомобиля в день трагедии, станет причиной серьезного срока для Ефремова. В итоге актер был признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РФ. Как утверждает телеведущая Ксения Собчак, наказание по этой статье обычно не превышает пяти лет.