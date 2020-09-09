Молись, Мишка! Жены, друзья и коллеги о приговоре Михаилу Ефремова

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дело знаменитого артиста, расследование которого растянулось на все лето, вызвало огромный резонанс: пока одни были уверены, что виновнику аварии удастся избежать максимального срока, другие призывали к милосердию, отмечая, что Ефремову не место в тюрьме. Что думают друзья, коллеги и другие известные люди о приговоре артисту, рассказывает "Лента.ру".
"Ну что, все довольны?"
После оглашения приговора в Пресненском суде Москвы жена актера Софья Кругликова не выходила из зала суда, пока ее супруга не увел конвой. "Мишка, молись, Мишка", — прокричала она вслед артисту, а затем расплакалась, уткнувшись в плечо жены актера Ивана Охлобыстина.
Сам Охлобыстин, который за день до вынесения приговора обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил пощадить его коллегу личным указом, лаконично высказался о случившемся. Артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с Хоакином Фениксом в образе Джокера, подписав фотографию следующими словами: "Ну что, все довольны?! Восемь лет". Впрочем, этот эмоциональный пост актер достаточно быстро удалил, а во время беседы с журналистами после суда назвал приговор Ефремову "очень болезненным".
Дочь 56-летнего артиста Анна Мария Ефремова тоже оказалась немногословна — она перепостила новость о приговоре отцу с подписью: "Что ж". Ранее старавшаяся реагировать на происходящее с некой долей иронии, она затем выложила еще одну публикацию: "Будет очень странно, если с такими родителями я не стану писателем или рок-музыкантом". В комментариях дочери пожелали сил, а также поинтересовались, будет ли она носить ему передачки. "Да, конечно", — ответила Анна Мария.
"Это дело рук адвоката Пашаева"
Во время судебных разбирательств многие публичные личности и близкие Ефремова высказывали недоумение по поводу эпатажного и постоянно меняющего свою линию защиты адвоката Эльмана Пашаева. Коллеги и друзья артиста переживали, что именно одиозный юрист, который то призывает клиента записать обращение с извинениями, то утверждает, будто бы актер вообще не был за рулем автомобиля в день трагедии, станет причиной серьезного срока для Ефремова. В итоге актер был признан виновным по пункту "а" части 4 статьи 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РФ. Как утверждает телеведущая Ксения Собчак, наказание по этой статье обычно не превышает пяти лет.
Ксения Собчак
Телеведущая добавила, что своими показаниями артист настроил против себя огромное количество людей. По ее мнению, он по наивности послушал своего адвоката, которого сама Собчак считает аферистом. "Думаю, Миша не мог смириться, что какой-то реальный срок придется получить, и от этого все это безумие", — высказалась журналистка.
Писательница Марина Ахмедова согласилась с мнением, что столь серьезный срок отчасти можно считать "заслугой" Пашаева. "Михаила Ефремова, увы, посадили на восемь лет. Минимальный срок по его статье — пять лет. А еще три — это, наверное, тот срок, на который судья посадил бы его адвоката, если бы мог", — написала она. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также пошутил, что "за адвоката пятерочку накинули".
Актер Иван Краско рассказал, что поведение Ефремова его разочаровало. Он отметил, что Эльман Пашаев "сделал идиота" из своего клиента, а сам артист позволил собой манипулировать, даже находясь в трезвом состоянии.
Иван Краско
Бывшая супруга Ефремова Евгения Добровольская обвинила Пашаева в сроке, который получил артист. "Я просто раздавлена, ужас. Такого наказания Миша не выдержит. Хотелось бы, чтобы ему хватило мужества, чтобы расстаться с Пашаевым", — поделилась актриса.
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что адвокаты "круто нагадили" звезде: "Может быть, Михаил получил бы пять-шесть лет, не больше. Но то, что его адвокаты замучили всех участников процесса и навредили, я уверен в этом, абсолютно, на 100 процентов". По мнению шоумена, Ефремов также совершил ошибку, когда отказался признавать вину в ДТП. "Он должен был признать вину, взять на себя большую экономическую ответственность, работать в несколько раз больше, объяснить суду, почему он не должен садиться за решетку. Потому что Михаил мог бы взять на себя ответственность за семью Сергея Захарова и за свою", — сказал продюсер.
"Ефремов из списка выживших исключил себя сам"
Несмотря на то что у Михаила Ефремова есть возможность выйти по УДО, некоторые посчитали, что его репутация в любом случае уничтожена. И винить в этом стоит не столько адвоката, сколько самого актера, который, если верить его коллегам, уже много лет злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Так, музыкант Сергей Шнуров выложил в своем Instagram-аккаунте очередное стихотворение, в котором назвал актера другом, который приехал к финалу. Он вспомнил, что за время судебных разбирательств "только ленивый не пинал и гражданина, и поэта", и рассказал, что и сам раньше любил пуститься вместе с Ефремовым в "угар всенощный и бузу". Шнуров написал, что сейчас он притормозил с подобным образом жизни, в то время как Ефремов "последовательно гнал и жал", что и стало причиной столь страшной трагедии.
Александр Горбунов, автор Telegram-канала "Сталингулаг", согласился с тем, что поверивший в собственную "исключительность" Ефремов разрушил собственную репутацию, хотя имел шанс выйти из этой ситуации совсем иначе — признать вину, раскаяться в содеянном и выплатить компенсацию родственникам Сергея Захарова, погибшего в аварии с его участием. "В смертельном ДТП, устроенном актером, не выжил никто. Водитель газели погиб на месте, а спустя некоторое время из-за травм, полученных при потере связи с реальностью и усугубленных чувством собственного ******* [крутости], не стало и самого актера", — отметил Горбунов. По его словам, в итоге "Ефремов из списка выживших исключил себя сам".
После случившейся в июне трагедии наиболее резко о ситуации высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он окрестил актера убийцей, которому место в СИЗО, а поддерживающих его коллег назвал "сраными лицедеями". "Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов!" — написал тогда телеведущий. Последние же новости Губерниев прокомментировал кратко и, кажется, остался доволен приговором.
Дмитрий Губерниев
"Перед законом все равны"
Нашлись и те, кто искреннее посочувствовал актеру, однако с оговоркой — хоть Ефремова и жаль, он все равно должен понести наказание за то, что сделал. Народный артист СССР Олег Басилашвили назвал приговор коллеге справедливым, так как тот действительно совершил преступление, а также выразил соболезнования семье Захарова.
Олег Басилашвили
Актер Гоша Куценко признался, что ему больно молчать о ситуации с коллегой, но и говорить о ней тоже больно. "Михаил Олегович! Ты должен через это пройти... И все мы тоже", — обратился он к Ефремову в социальных сетях.
Пожалуй, наиболее взвешенно и спокойно ситуацию прокомментировал режиссер и худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, который и сам провел полтора года под домашним арестом. Он пояснил, что знаком как с самим актером, так и со всей его семьей, поэтому понимает, что чувствует Ефремов, ставший виновником страшной аварии.
"Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим. Надо помочь друг другу — без злобы, без злорадства, без кликушества. Просто помолчать и подумать об этих двоих: о человеке, которого уже нет, и о человеке, которому очень и очень плохо", — написал режиссер. Он также призвал с сожалением отнестись к артисту, ведь тот не может исправить свои ошибки.
Кирилл Серебренников
Актер и близкий друг Ефремова Василий Мищенко напомнил, что у актера трое маленьких детей. Он посчитал срок, который вынесли его коллеге, беспределом, однако добавил, что артист должен понести наказание за ДТП. "Как такое может быть: идет заседание, заслушиваются свидетели, а все телевизионные каналы уже показывают. Тем самым идет давление на судью, и она уже не в состоянии ничего решать. Сделали просто шоу. Хайпанули все, кто может, на Мише, сегодня орут, а завтра — забудут. А каково ему?" — возмутился Мищенко.