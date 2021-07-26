Молодая племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Foto: Kadrs no video

Леди Китти Спенсер, племянница покойной принцессы Уэльской Дианы, вышла замуж, сообщают зарубежные СМИ.

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Леди Китти, 30-летняя племянница принцессы Дианы, сыграла свадьбу. Церемония прошла в старинной вилле Альдобрандини во Фраскати под Римом в пятницу, 23 июля. Невеста была в роскошном платье Dolce & Gabbana, над которым дизайнеры работали четыре года.

Согласно родословной, британская модель является двоюродной сестрой сыновей Дианы Уильяма и Гарри. Леди Китти родилась в 1990 году и является дочерью младшего брата Дианы, Чарльза Эрла Спенсера. Когда ее всемирно известная тетя Диана погибла в автокатастрофе Китти было семь лет.

Муж леди Китти - магнат модного бизнеса Майкл Льюис. Ему 62 года, а это намного больше, чем его молодой жене. Однако разница в возрасте не помешала вспыхнувшей любви между предпринимателем и аристократкой.

Льюис - еврей, родившийся в Южной Африке, и ведет свой бизнес в Италии и в Великобритании. С 2015 года Льюис возглавляет "Foschini Group" и является миллиардером.

Пара обручилась в январе 2020 года, через шесть месяцев после того, как они впервые показались вместе на публике. Леди Китти никогда не рассказывала прессе о своей личной жизни, потому что считает, что посторонних людей это не касается.

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Британская королевская семья Принцесса Диана
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