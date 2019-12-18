Помощница Евгения Петросяна и с недавних пор, как утверждают СМИ, его супруга Татьяна Брухунова хочет стать матерью, пишет "Комсомольская правда".

Друзья 74-летнего юмориста утверждают, что 30-летняя Брухунова мечтает родить ему нового наследника. Журналисты также заметили, что в социальных сетях женщина подписана на множество аккаунтов с советами молодым мамам, детской одеждой, а также на страницу популярного среди российских знаменитостей родильного дома.

У Евгения Петросяна есть взрослая дочь от первого брака — 51-летняя Викторина Петросян, живущая в США.