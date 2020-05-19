Бывшая помощница юмориста Евгения Петросяна, ставшая, как утверждают СМИ, его женой, навлекла на себя гнев подписчиков в социальных сетях.
Татьяна Брухунова активно пользуется социальными сетями. Преимущественно в своем профиле в Instagram она публикует снимки своих нарядов и различных блюд, не забывая дополнять последние рецептами приготовления. Многие из подписчиков, которых у Брухуновой почти 50 тысяч, были очень разочарованы, когда узнали, что еду она готовит не сама.
В одном из недавних постов Татьяна опубликовала фотографию домашнего зефира с рецептом. Однако во время дискуссии кто-то из комментаторов уточнил, сама ли она печет, варит и жарит. На что Брухунова ответила, что не умеет готовить, едой занимается ее помощница. Откровение вызвало гневную реакцию, а многие из подписчиков обвинили женщину во лжи.
Судя по всему, нападки задели Брухунову, так как позднее она поделилиась еще одной публикацией с пояснениями. "Я за всю жизнь не получала столько упреков, как после вчерашнего поста с рецептом зефира, - написала она. - Да, я не умею готовить. А еще не смогу сесть за штурвал истребителя, провести операцию на открытом сердце, и миллион других задач мне тоже не по плечу. Вот только какое до этого дело посторонним людям? Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил блюдо, а кто его съел. Ведь он пришел за рецептом и вдохновением".
По словам Брухуновой, она никогда не делала секрета из того, что у нее есть помощница, которая готовит. Впрочем, это не убедило разгневанных подписчиков, так как они не смогли вспомнить, когда в профиле Татьяны были упоминания о домработнице.
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Рецепт нежнооблачкового зефира ждёт вас в карусели! #выпечкапогосту #печемдома #домашнийзефир
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Я не умею готовить! 😱 Такого количества упрёков за всю жизнь я не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Честно говоря, меня умиляют такие сообщения: «Я в Вас разочаровалась! Вы ДАЖЕ не умеете готовить!». А ещё я не смогу сесть за штурвал истребителя, не смогу провести операцию на открытом сердце и миллион других задач мне тоже не по плечу. Но вот только какое дело до этого посторонним людям? Да ещё и в форме ультиматума мне об этом сообщающих. Жесть какая-то. Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми. Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними «уживаться». С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого - да, я не готовлю дома. Мне казалось именно такой откровенный подход самый честный по отношению к читающим меня людям. Не вижу смысла обманывать. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично кто приготовил, а кто съел. Ведь он пришёл за рецептом или вдохновением (таковых, кстати, в разы больше). И да на фото паста заботливо приготовленная поварами ресторана @gilo.moscow 😘 Приятного мне аппетита! 😉 #неприятностьэтумыпереживем #стопхам