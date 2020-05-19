Бывшая помощница юмориста Евгения Петросяна, ставшая, как утверждают СМИ, его женой, навлекла на себя гнев подписчиков в социальных сетях.

Татьяна Брухунова активно пользуется социальными сетями. Преимущественно в своем профиле в Instagram она публикует снимки своих нарядов и различных блюд, не забывая дополнять последние рецептами приготовления. Многие из подписчиков, которых у Брухуновой почти 50 тысяч, были очень разочарованы, когда узнали, что еду она готовит не сама.

В одном из недавних постов Татьяна опубликовала фотографию домашнего зефира с рецептом. Однако во время дискуссии кто-то из комментаторов уточнил, сама ли она печет, варит и жарит. На что Брухунова ответила, что не умеет готовить, едой занимается ее помощница. Откровение вызвало гневную реакцию, а многие из подписчиков обвинили женщину во лжи.

Судя по всему, нападки задели Брухунову, так как позднее она поделилиась еще одной публикацией с пояснениями. "Я за всю жизнь не получала столько упреков, как после вчерашнего поста с рецептом зефира, - написала она. - Да, я не умею готовить. А еще не смогу сесть за штурвал истребителя, провести операцию на открытом сердце, и миллион других задач мне тоже не по плечу. Вот только какое до этого дело посторонним людям? Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично, кто приготовил блюдо, а кто его съел. Ведь он пришел за рецептом и вдохновением".

По словам Брухуновой, она никогда не делала секрета из того, что у нее есть помощница, которая готовит. Впрочем, это не убедило разгневанных подписчиков, так как они не смогли вспомнить, когда в профиле Татьяны были упоминания о домработнице.