Лариса Долина выпустила песню "Мураши по коже", в которой сравнила популярную тиктокершу Валю Карнавал с "куклой из пластика". Таким образом народная артистка продолжила конфликт с блогером, разгоревшийся на съемках шоу Максима Галкина "Музыкалити".

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В песне "Мураши по коже", записанной при участии группы "Давинчи", Лариса Долина исполнила строчку "Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика". По мнению интернет-пользователей, она обращена к 19-летней тиктокерше Вале Карнавал, с которой у знаменитой артистки ранее произошел конфликт.

Подозрения слушателей подтвердил клип, вышедший 25 августа. В нем показаны кадры из апрельского выпуска шоу "Музыкалити", где и произошла ссора. Кроме того, в одном из эпизодов видео Долина демонстрирует укулеле — подарок от Карнавал.

В разговоре с "Газетой.Ru" продюсер Иосиф Пригожин поддержал позицию певицы, выраженную в песне. "Я согласен с этим высказыванием, Лариса Долина права. Очень даже веселые строчки звучат в новой композиции. Разве вы хотите есть резиновый бургер? Или чтобы вас оперировали резиновыми ножницами?" — заявил он.

Продюсер также сомневается, что непрофессиональные музыканты имеют право выступать на одной сцене с народной артисткой. "Она всю жизнь отдала профессии, но почему на одну сцену с ней выходят те, кто в своей жизни даже не удосужился профессионально почувствовать ноты? Хотя бы научиться попадать в них. — сказал Пригожин. — Лариса Долина имеет право на самовыражение в такой форме. Не могу сказать, что полностью поддерживаю полемику с детьми, но так сложилась ситуация в медийном пространстве. Сегодня в общественном сознании модно вести разговор таким образом".

В свою очередь тиктокерша Аня Ищук, комментируя песню Долиной, вступилась за коллегу. По ее мнению, 65-летней артистке пора на пенсию. "Я очень уважаю взрослых, но, видимо, в этой сфере и в таком возрасте некоторым пора на пенсию. Тренды меняются каждый день, время берет свое. Так критично высказываться, а потом еще хайпиться на этом в свою пользу — это и есть то поколение, на которое нужно равняться?" — сказала Ищук.