Молюсь о вас. Алла Пугачева подтвердила отъезд из России в Израиль

Российская певица Алла Пугачева подтвердила свой отъезд из России. Сейчас она находится в Израиле.
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10 октября она опубликовала в соцсетях фотографию, а в подписи к ней поблагодарила поклонников за поддержку.
"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива", - написала Пугачева.
О том, что певица уехала из России, СМИ сообщили 29 сентября. Отмечалось, что ранее она попросила собрать пакет документов "на выписку" в школе, где учатся ее дети Лиза и Гарри.
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