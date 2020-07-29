"Монстр и неисправимый наркоман": о чем говорили Джонни Депп и Эмбер Херд в Высоком суде Лондона

"Квазимодо", "монстр", "неисправимый наркоман" - участники слушаний по нашумевшему иску Джонни Деппа в Высоком суде Лондона не скупились на взаимные оскорбления.

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Во вторник там прошли финальные слушания по иску голливудского актера Джонни Деппа к компании News Group Newspapers. Актер обвиняет в клевете принадлежащий ей британский таблоид Sun, который в публикации 2018 года утверждал, что Депп систематически избивал и унижал жену.

Русская служба Би-би-си рассказывает, чем ознаменовался последний день слушаний и как этот суд может отразиться на репутации известного актера и его чуть менее известной бывшей супруги.