Мосгорсуд вновь рассмотрит о взыскании с Киркорова 780 000 евро в пользу банка ABLV
Foto: DELFI

Мосгорсуд будет заново рассматривать дело о взыскании с Филиппа Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV. Об этом "Газете.Ru" рассказал представитель артиста Александр Добровинский. Таким образом адвокат отреагировал на опровержение Мосгорсудом его заявления об отмене решения об уплате долга.

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"Кассационная инстанция отменила решение. Суд будет рассматривать все с самого начала, кто прав, кто виноват. На сегодняшний день решения нет, ничего Киркорову не присуждено. 23 апреля прекращено исполнительное производство по взысканию с Филиппа Киркорова €780 тыс. в пользу латвийского банка ABLV", – сообщил Добровинский.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Мосгорсуд отменил решение об уплате долга Киркоровым латвийскому банку ABLV. В 2016 году Киркоров взял в ABLV Bank ипотечный кредит для покупки недвижимости в Латвии. А в 2018 году банк уличили в отмывании денег, после чего банк начал процесс самоликвидации. В конце 2019 года Таганский суд обязал Филиппа Киркорова выплатить ABLV долг в размере €651 тыс., проценты, а также неустойку и штраф. Позже решение отменил кассационный суд, а дело перенаправили на рассмотрение в Мосгорсуд. Новое судебное заседание назначено на 18 мая.

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