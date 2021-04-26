Московский суд отменил решение о взыскании с Киркорова 780 000 евро в пользу банка ABLV

Московский городской суд отменил решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова 780 000 евро в пользу латвийского банка ABLV, пишет ТАСС.

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"Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти €4 млн", - рассказал представитель артиста Александр Добровинский.

Он напомнил, что в прошлом месяце они одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде. В результате адвокаты добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору.

В декабре Таганский суд Москвы удовлетворил иск латвийского ABLV Bank к Киркорову и постановил выставить на торги его квартиру с начальной стоимостью более 193 млн рублей. Тогда Добровинский заявил, что Киркоров не мог выплатить долг, так как после закрытия банка не знал, куда переводить средства. По его словам, квартира останется у Киркорова. В марте второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова почти 780 000 евро ипотечного долга перед банком.