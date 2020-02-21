Мозги у него есть? Пугачеву шокировали обвинения в "перекрытии кислорода"

Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником. Такая реакция певицы вызвана словами исполнителя хита "Яблоки на снегу" о том, что Пугачева якобы платила деньги, чтобы его не приглашали на телевидение.

Артист утверждает, что именно по вине Пугачевой он не смог стать крупной звездой советской и российской эстрады: "Алла платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. Она платила им зарплату, а они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды.

Пугачева, в свою очередь, выразила удивление высказываниями коллеги, с котором, по утверждению Примадонны, у нее были в прошлом хорошие отношения.

"Еще один. Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать? — возмутилась артистка в беседе с "Комсомольской правдой". — У Муромова были четыре прекрасных хита, я всегда думала, что он ко мне хорошо относится. Мы гуляли у него в ресторане. Он много пил, правда. Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я — известная, любимая многими певица, но кто я такая, чтобы запрещать кого-то? Мозги у него есть вообще? Это смешно!"

Любопытно, что впоследствии Муромов попытался объяснить свои высказывания, обвинив во всем СМИ. "Откуда взялась эта склока? Ее можно и иначе назвать — безнаказанностью и вседозволенностью, — цитирует певца ФАН. — Журналисты, если их можно так назвать, ведь журналистская этика утрачена. Одному такому я не дал однажды интервью, а он несколько раз меня просил. Но когда я не дал ему интервью, он сказал, что напишет то, что хочет, от себя, и "вы за мной побегаете". Вот примерно так рождаются все эти слухи".

Однако полностью от своих слов Муромов отказываться не стал, подчеркнув, что Пугачева оказывает огромное влияние на многих людей, в том числе коллег по цеху. "Ну, в принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще", — заключил артист.

В заключение певец возмутился тем, что все раздули до крупного скандала и "каждый по-своему трактует его слова, в которых не было желания обидеть Аллу Борисовну".

Слава пришла к исполнителю в 1987 году, когда он спел песню "Яблоки на снегу", ставшую абсолютным хитом позднего советского периода. В течение четырех лет Муромов появлялся во многих музыкальных передачах на центральном телевидении, а также исполнил еще две сверхпопулярные песни — "Ариадна" и "Странная женщина". После 1991 года об исполнителе стали забывать, и больше он не появлялся на крупных музыкальных мероприятиях страны. В 2017 году к 30-летию "Яблок на снегу" Муромов выпустил альбом "Розовые на белом 2017", часть которого занял новый материал. В ноябре этого года Михаил Муромов отметит 70-летний юбилей.