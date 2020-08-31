"Может, меня втянули в машину". Ефремов рассказал в суде о своей аварии

Пресненский суд Москвы в понедельник выслушал показания актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в том, что 8 июня 2020 года он стал виновником "пьяного ДТП", которое унесло жизнь человека: в результате столкновения с джипом Ефремова погиб курьер Сергей Захаров, находившийся за рулем фургона "Лада".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На заседании Ефремов рассказал, что в первые сутки после аварии записал видео с признанием, потому что "из каждого утюга" слышал про свою вину. Он обвинил журналистов в фальсификациях и усомнился в том, что сам находился за рулем. Подтвердить эту версию на слушаниях 31 августа пришли два свидетеля - покупатель контрабандных сигарет и бывший участник донбасского конфликта, якобы оказавшиеся неподалеку в момент аварии.

"Моя вина в пьянстве. Но всю вину брать не собираюсь"



"Я уже смутно помню этот день", - начал Ефремов. По его словам, к моменту аварии он уже выпил "около бутылки водки" и то ли до, то ли после ездил на такси за пивом. Поход в бар "Улисс", о котором писали СМИ, он помнит уже "вспышками": "Наверное, ходил. Я в этот бар часто ходил".

Показания актер давал, ссутулившись и почти не отрывая взгляд от стола.

"Может, я сам поддался, может, меня втянули в машину. Лучше [эти показания] не принимать во внимание, потому что я уже был сильно пьяный. Я не понимаю, откуда во мне наркотики. Не знаю. Были у меня вечеринки за три дня до этого, но не знаю, не было у меня к этому тяги, ничего не могу сказать" - сказал на заседании суда Ефремов.

Следующее воспоминание актера - кабинет следователя. С допроса его забрали друзья и увезли спать. А на утро Ефремов узнал о том, что курьер Сергей Захаров умер в больнице.

Долгое время, рассказывает Ефремов, он был не в себе, первые несколько дней просыпался, смотрел программы, в которых обсуждались подробности ДТП, и засыпал опять.

"Не было на моей памяти аварий, которые бы с наслаждением разбирались три месяца", - пожаловался актер. По его словам, именно давление СМИ и стало причиной, по которой он записал видео с признанием вины.

"С похмелья человек нервный. Я был с похмелья дня три. Из всех телевизоров, радио, из всех утюгов говорили, что это сделал я. Потом я увидел, что я и там это говорю на записи. Но там я говорю, что это не я. Там видно по губам, что "не" вырезано, это говорит один из лучших звукорежиссеров - моя жена, золотые уши России".

Спустя несколько дней после аварии Ефремов, по его словам, "отошел". "Я все равно не хотел признавать, что я убийца. Я хотел пойти на контакт с Захаровыми. С Захаровыми, я уверен, я найду контакт, я с ними поговорю. И соболезнования я им приносил, но журналисты это вырезали", - сказал он.

"Тут моя вина несомненно есть - она в пьянстве. Но всю вину за Великую октябрьскую революцию я брать не собираюсь" - закончил свою речь Ефремов.

Представители родственников погибшего курьера Захарова попытались уточнить - почему во время разговора с психиатром Ефремов признавал, что ему случалось принимать наркотики, теперь же он настаивает, что не имел дела с запрещенными веществами.

"Я говорил так, как было приятно психиатру. Точно так же - как сейчас говорю с вами, чтобы вам было приятно", - парировал он.

"Вы говорили, что след на шее у вас остался от ремня с пассажирского сидения, который вы перебросили через шею и убрали за сидение. Не могли бы вы нам продемонстрировать, как это?" - попросила адвокат сына погибшего Ирина Хайруллина.

"Не мог бы! Мой съемочный день слишком дорого стоит!" - резко оборвал ее Ефремов.

Адвокат потерпевших Анна Бутырина попыталась расспросить актера о тех показаниях, которые он давал во время следствия. Но в ответ Ефремов сначала напомнил защитнику о том, что он в два раза старше, и ей стоит проявить уважение, а затем вовсе отказался отвечать на ее вопросы.

Но на один из вопросов он все же дал ответ.

"Если вы не признаете себя виновным, почему вы перевели деньги родственникам?" - спросила Бутырина.

"Я уже говорил. У меня очень развито чувство вины. Мне очень жалко потерпевших. Я хочу им помочь и помогу, когда это все закончится и вы исчезнете из моей жизни", - сказал Ефремов.

Адвокаты в свою очередь продолжали задавать вопросы, на которые актер предсказуемо отказывался отвечать: "Заметили ли вы что-то паранормальное на месте аварии?" и "Сколько стоит ваш съемочный день?".

Судья Елена Абрамова пыталась выяснить, сохранились ли хоть какие-то воспоминания о столкновении с другой машиной, но актер не мог вспомнить этой части дня.

"То есть вы даже не исключаете, что вас вообще в машине не было?" - спросила судья. "Не исключаю", - ответил актер. "Как же вы с машиной по отдельности на место ДТП попали", - удивилась Абрамова. Из ответов Ефремова на её вопросы выходило, что к моменту аварии актер пил уже не первый день.

После этого обвинение попросило огласить показания, которые Ефремов давал во время следствия. В протоколе допроса говорится, что актёр начал пить минимум за день из-за православного праздника - 7 июня он как верующий справлял Троицу.

Там же, в материалах допроса говорится о найденном в машине окурке с гашишем. Ефремов, судя по протоколам, тогда рассказал, что нашёл его в кармане после событий начала мая, которые он не помнит. Желая избавиться от окурка, он кинул его в пепельницу в автомобиле.

Ефремов объяснил противоречие с нынешней позицией психологическим давлением. "Это говорили у Малахова, это говорили у Скабеевой. Что от меня ждало общество, то я и сказал. А потом я стал задумываться, а не много ли будет этому обществу", - заявил он.

"А почему вы отказались от медосвидетельствования?" - спросила прокурор.

"Из чувства ложного благородства", - объяснил Ефремов.

Восстановить память и исследовать лобовое стекло



Защита актера пытается доказать, что он находился на пассажирском сидении, а вел автомобиль кто-то другой. На этот раз адвокат Эльман Пашаев ходатайствовал о проведении биологической экспертизы лобового стекла машины. По мнению защитника, экспертиза могла бы определить с какой стороны находился актер во время аварии: "Биология у нас занимает всего один день!"

Во время расследования эксперты нашли биологические следы Михаила Ефремова на подушке безопасности, которая от удара сработала на водительском месте. Однако защита объясняет это тем, что после ДТП Ефремов залезал в машину за документами и мог оставить генетический материал на подушке.

О новом исследовании просил и Ефремов: "Ваша честь, в старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня [на следующий день после аварии] по всем каналам. Это последнее мое желание, выполните, пожалуйста, сделайте экспертизу лобового стекла, есть ли там следы биологического… Я в состоянии опьянения никогда не садился за руль…"

Судья Елена Абрамова отказала актеру. Тогда защита заявила новое ходатайство - направить Ефремова в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского для восстановления памяти.

"Он ничего не помнит! В той части, которая поможет восстановить, что там было. Мы не оспариваем его вменяемость, его состояние. Только чтобы он мог восстановить, как сидел в пабе, пересел ли он на пассажирское сидение…" - призывал адвокат Пашаев.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский на это заметил, что во время следствия уже проводилась психолого-психиатрическая экспертиза.

"И она была проведена, что важно, спустя 10 дней после аварии, 18 июня… Он указал, что управлял технически исправным транспортным средством, следовал в направлении Нового Арбата… То есть состояние Ефремова на момент 18 июня говорит о том, что он помнил [обстоятельства аварии]…" - сказал Добровинский.

Судья Абрамова вновь отказала защите Ефремова и суд перешел к допросам новых свидетелей - покупателя контрабандных сигарет и бывшего бойца, воевавшего на востоке Украины.

"Дайте поговорить!"



Свидетель Теван Бадасян рассказал суду, что познакомился с адвокатом Пашаевым всего за три дня до судебного заседания: свидетель якобы сам проявил инициативу, потому что не мог равнодушно смотреть на судебный процесс.

"Почему не обратились к раньше? К следователю?" - спросила прокурор.

"Не хотел! Я ему не доверяю", - отрезал Бадасян.

По словам свидетеля, время от времени он меняет города - какое-то время жил в Астрахани, в Казани, в Крыму, но с начала 2020 года он находится в Москве. Вечером 8 июня в начале десятого вечера он отправился за сигаретами в знакомую точку продажи в центре города.

- Я попал в Плотников переулок. Госпожа Абрамова….

- Ваша честь - поправила судья Елена Абрамова.

- Ваша честь, я человек курящий и в этом районе покупаю сигареты. Там продаются контрабандные, что я буду скрывать? Я туда заранее звоню и прихожу. Улицы пустые, машин нету, никого нету. Передо мной шагов за 15 шел мужчина. Людей не было, я шел и наблюдал. Этот мужчина поравнялся с автомобилем. Подошел, открыл заднюю дверь, сел.

Что это был за мужчина и почему он сел в машину, которая по описанию похожа на автомобиль Ефремова, свидетель не знает, но уверен, что это был не ее владелец, а кто-то более молодой.

Вспомнить место, где продавался контрабандный табак, Бадасян не смог. Не стал он и называть номер, по которому якобы предварительно звонил продавцу сигарет: "Они контрабандные, зачем я буду называть?!".

Попытки адвокатов пострадавших допросить Бадасяна и поймать его на противоречиях закончились перепалкой. За свидетеля начал было вступаться Ефремов, но Бадасяна это не успокоило: "Дайте мне поговорить! Михаил Олегович, сядьте! А вы вообще занимайтесь своим делом!" - приказал повышенным тоном свидетель адвокату семьи погибшего.

"Почему вы так реагируете?" - попыталась успокоить его судья Абрамова.

Свидетель в ответ возмущался несправедливым, по его мнению, следствием и поведением потенциальных свидетелей.

- Кто это была, вот та, у которой муж в Германии, иллюзионист там, которая сначала видела, а потом не видела?! - задавал не вполне ясные риторические вопросы Бадасян.

- Вы о чем сейчас сообщаете? - терпеливо спросила судья.

- В новостях их показывали!

Закончил свой рассказ свидетель новостью о том, что он вступил в некую международную группу по расследованию дела Ефремова, члены которой написали письмо в Голливуд, чтобы проинформировать американскую киноиндустрию о происходящем.

На прощание Бадасян повернулся к скамье слушателей, на которой, очевидно, ожидал увидеть родственников погибшего Захарова или их представителей и эмоционально произнес: "А вам я хочу сказать, пострадавшие, только хайпуете!"

Свидетель с донбасским прошлым



Вторым свидетелем защиты Ефремова оказался худощавый мужчина средних лет по имени Андрей Гаев. На одном из прошлых заседаний суд заслушал показания его друга Александра Кобца. Тогда Кобец рассказал, что в вечер аварии он встречался с приятелем недалеко от места аварии. Они якобы увидели момент ДТП. Кобец настаивал, что на его глазах Ефремов выбрался из машины с правой, пассажирской стороны.

Впоследствие из рассказа Кобца выяснилось, что незадолго до происшествия друзья выпивали. Кроме того оказалось, что у свидетеля есть серьезные проблемы со зрением - он не видит одним глазом.

Теперь адвокаты актера вызвали в суд друга Кобца - Гаева, который немедленно вступился за товарища. "Вот этот адвокат, который в очках, - показал Гаев на адвоката Добровинского - он его представил на всю страну… Он далеко не алкоголик и не слепой. Он мне жизнь спас".

Гаев рассказал суду, что дружит с Кобцом всю жизнь с детского сада и вместе с ним участвовал в боевых действиях: "Ну, вместе на Донбассе воевали с 2014 по 2018 год".

Русская служба Би-би-си обнаружила человека с очень похожей внешностью и полностью совпадающими фамилией, именем и отчеством в базе данных "Миротворец" - неофициальном ресурсе, который содержит в том числе сведения о бойцах, воюющих на стороне сепаратистов в самопровозглашенных республиках на востоке Украины.

По словам Гаева, он долго не хотел давать показания, потому что находился в отпуске в Анапе. К тому же, рассказывал свидетель, после допроса в суде к матери его друга Кобца с неясной целью пришли полицейские и интересовались ее сыном.

События 8 июня в изложении Гаева выглядят так: они выпили пива, затем шли по улице и вдруг услышали грохот удара. Кобец якобы побежал к "Ладе", в которой находился курьер Захаров, а сам Гаев из-за болевшей ноги не смог перейти на бег, и в своем темпе направился к машине Ефремова. В этот момент, рассказывает свидетель, он увидел фигуру с пассажирской стороны.

"Оттуда мужчина вышел. У него были волосы взъерошенные и он как бы чешет шею. А я смотрю на него как бы, а он то ли нетрезвый, то ли сонный, непонятно. Ну выглядит, что ты напился, тебя разбудили. Ты проснулся, хочется поваляться, а как будто разбудили и говорят - иди поработай", - описывал выбравшегося из машины человека Гаев.

"Я на него смотрю ну две секунды… Понимаю, что лицо знакомое… Он просто стоял и раздуплялся. Просто я его привык видеть - ну как бы с прилизанными [волосами], но не распущенным. Потом я понимаю, что я его знаю, потом в следующую секунду я понимаю, что это актер, и еще через две секунды, что это Ефремов. Потом Саша [Кобец] ко мне подходит и говорит: "Валим отсюда, там какой-то фраерок меня обматерил". И мы пошли в "Азбуку вкуса". Только я не хотел пива и купил энергетика", - рассказал свидетель.

На водительском месте, говорил Гаев, что-то шевелилось под подушкой безопасности, но что это было, он не рассмотрел. Добиться от него внятных подробностей увиденного в машине прокурору не удалось.

Во время допроса выяснились другие обстоятельства: оказалось, что свидетель не только участвовал в военном конфликте, но и имел многочисленные проблемы с законом.

- Ранее привлекались к административной ответственности? - поинтересовалась прокурор.

- Привлекался.

- Сколько раз?

- Не считал.

По словам Гаева, несколько раз его штрафовали за распитие спиртного в неположенных местах. Все эпизоды общения с полицией он вспомнить не смог, потому что "ну там же с 14 лет начинаешь хулиганить". "То кого-то побьешь и тебя направят… В Ростове-на-Дону я тоже ехал как-то с Донбасса… Там такие сотрудники ростовские. Я тоже выпил и они меня забрали, потому что смотрят - с Донбасса едет, богатый, ну, чтобы денег дали…" - жаловался он.

Обвинение, в свою очередь, интересовалось конкретным эпизодом.

- Автомобилем управляете? - спросила прокурор.

- Лишили прав.

- За что?

- Я автобус протаранил.

- Привлекались ли вы к административной ответственности за то, что отказались от медосвидетельствования при подозрении на алкогольное опьянение?

- Ну вот там да, надо же проходить освидетельствование, вот как раз меня оштрафовали и отобрали права.

Из дальнейшего допроса выяснилось, что Гаев провел три года в колонии и освободился из нее в 2012-м. Это произошло после того, как при разводе с женой он "немножко накумарил".

- Говорите по-русски, - попросила судья.

- Ну поднял руку на нее немножко.