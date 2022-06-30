"Может, он бы умер". Александр Розенбаум против травли уехавшего из России Макаревича

В России сейчас уехавшие артисты называются чуть ли не предателями, оставшиеся — патриотами. Найти полутона в этой черно-белой картине мира попытался народный артист России Александр Розенбаум, который высказался о травле Андрея Макаревича.

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Александр Розенбаум в программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube признался, что по-прежнему прекрасно относится к Макаревичу и старается не осуждать его. Рвать узы с теми, кого знал полжизни, из-за давления общества для музыканта неприемлемо.

По словам артиста, лидер "Машины времени" имел веские причины для того, чтобы покинуть Россию. "Я Андрюшу очень люблю. Я не считаю его предателем! Но я бы так не сделал, как он. Но у него есть свои мысли по этому поводу. Может, он правильно сделал, может, он бы умер от переживаний, если бы не уехал" — предположил бард.

Исполнитель рассказал и о своем отношении к уехавшей в Израиль певице Алле Пугачевой. "Я вижу все эти атаки. Но лезть в постель — последнее дело. Это ужасно! У меня очень теплые отношения с Аллой и сейчас, я с ней не прощался. Пару раз я с ней разговаривал по телефону. А с какого перепуга я должен с ними не общаться? Называть Аллу Борисовну Пугачеву предательницей — да никогда в жизни!" — высказался Розенбаум в интервью.