Можно потише? Раймонд Паулс пожаловался на шумных ночных байкеров в центре Риги

Знаменитый композитор и музыкант Раймонд Паулс пожаловался на шумных байкеров, мешающих спать жителям центра столицы.

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Свое недовольство Паулс выразил, позвонив в студию телеканала RīgaTV 24 во время прямого эфира, когда гостем программы Uz līnijas был президент Латвийской ассоциации мотоклубов Айвар Фрейманис, известный как Фридис.

"Знаете, я живу на бульваре Мейеровица, там же, где Зигмар Лиепиньш и Ояр Рубенис, - заявил композитор, - и мотоциклисты там в час-два ночи собираются и ездят с большим шумом. А это на самом деле очень тихое место".

По словам Паулса, в целом он против байкеров ничего не имеет, и в полицию пока не обращался, но "нельзя ли потише?"

Ситуацию разъяснил Фрейманис, который заявил, что во всем виноват... McDonald's. "Это дело можно решить очень просто, - пояснил он. - Если бы Mcdonald's не находился в этом месте, мотоциклисты там не будут собираться. Это компания, которая ест фастфуд, а потом ночью им нечего делать. Проезжают четыре квартала и снова возвращаются - там тусовка, там есть где перекусить".

По его словам, большая часть мотоциклистов в Риге шума не создает, так как предпочитает дальние поездки по Латвии. Однако он пообещал поговорить с байкерами, чтобы в дальнейшем постараться не тревожить "уважаемых людей с бульвара Мейеровица".