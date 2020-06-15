Муцениеце и Прилучный официально развелись и поделили имущество

Брак актрисы Агаты Муцениеце и актера Павла Прилучного был официально расторгнут в Москве, сообщает PeopleTalk со ссылкой на юриста экс-супругов.

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По словам представителя пары, развод проходил через суд из-за детей, после рождения которых отношения нельзя расторгнуть через ЗАГС. Известно, что артисты уже поделили имущество. "Павел оставил Агате машину Mercedes GL и 4-комнатную квартиру за 28 миллионов рублей", — утверждает источник издания.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный провели в браке восемь лет, у них растут двое детей.