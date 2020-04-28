Муцениеце после скандала призналась Прилучному в любви стихами

Актриса Агата Муцениеце, ранее жаловавшаяся на избиения со стороны мужа Павла Прилучного, попросила у него прощения.

Она опубликовала посвященное артисту стихотворение в своем Instagram-аккаунте. В нем звезда назвала Прилучного родным и призналась, что до сих пор его любит, несмотря на то, что он больше не ее супруг. Она отметила, что подвела его и не смогла уберечь их отношения. Артистка также попросила не злиться на нее и ни в чем не винить, а найти другую женщину, которую он полюбит.

В конце февраля стало известно, что актеры, у которых двое общих детей, решили развестись. 10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа. Позднее сам Прилучный опроверг эти обвинения и попросил не задавать ему вопросы про случившейся в семье скандал.