Муцениеце призналась, что ее привлекала агрессия Прилучного к окружающим

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что ей нравилось наблюдать агрессию бывшего мужа по отношению к другим людям. При этом она отметила, что "офигела", когда "это повернулось в ее сторону".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Телеведущая и актриса Агата Муцениеце, ранее обвинившая своего экс-супруга Павла Прилучного в домашнем насилии, призналась, что ей нравилась его агрессия по отношению к окружающим. Об этом она рассказала в очередном выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", героиней которого была балерина и актриса сериала "Сладкая жизнь" Анастасия Меськова.

Гостья шоу отметила, что раньше ее привлекал бывший муж Александр, который был "немножко хулиганом". Позже Меськова поняла возможные последствия нестабильного поведения мужчины. Ведущая "Честного развода" поддержала мысль балерины и рассказала о своем восприятии буйного характера Прилучного.

"Я анализировала и поняла: мне реально нравилось то, что он агрессивен в отношении людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела!" — заявила Муцениеце.

Обсуждая готовность к новому браку, Меськова сказала, что рассчитывает когда-нибудь выйти замуж снова. Главным качеством претендента на роль очередного мужа она назвала ум. Ведущая в свою очередь сообщила, что пока не готова вступать в новые отношения. По словам Муцениеце, после развода она почувствовала себя счастливой, научилась радоваться простым вещам и открыла новые возможности для саморазвития. Также она отметила, что не хочет переживать из-за возможных измен будущего супруга.

"Я не хочу быть женой, которая ложится спать, а он начинает строчить другой. Потому что в 23:30 засыпают жены и просыпаются мужья", — пояснила Муцениеце.

Актриса прожила в браке с Павлом Прилучным с июля 2011 года по июнь 2020. У них родились сын Тимофей и дочь Мия. Минувшей весной во время карантина Муцениеце рассказала, что Прилучный злоупотреблял спиртным, доводил детей до слез и пытался ее избивать. Она сообщила о домашнем насилии со стороны актера через Instagram-аккаунт своей матери. По словам Муцениеце, нетрезвый муж ее ударил, выбросил на улицу ее телефон и выгонял из дома вместе с детьми.

"Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: "Уезжайте на ...". Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности, — сказала Муцениеце и расплакалась. — Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг".

Через несколько дней после заявления актриса сообщила, что находится с детьми в полной безопасности. "Все, что сейчас происходит, для меня тяжело! Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы — и далее все участники истории начнут новый и светлый путь!" — написала она в Instagram.

Комментируя обвинения в бытовом насилии по отношению к Муцениеце, Прилучный не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. "Бил Агату? Как? Друзья, давайте вы не будете спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте", — заявил Прилучный во время прямого эфира в Instagram.

О планах Прилучного и Муцениеце разойтись стало известно в феврале, но из-за карантина им пришлось повременить с разводом. Позже в СМИ появилась информация о том, что причиной расставания артистов стал роман Прилучного со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Летом их видели на отдыхе в Крыму вместе с детьми Прилучного и Муцениеце.