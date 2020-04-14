Муцениеце вышла на связь после побоев Прилучного

Актриса Агата Муцениеце, рассказавшая о побоях со стороны Павла Прилучного, сообщила, что в настоящее время она и ее дети находятся в полной безопасности. Сам актер никак не комментировал обвинения. Судя по Instagram Прилучного, он завел собаку и проводит с ней время в самоизоляции.

"Все, что сейчас происходит, для меня тяжело! Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь!" — написала в Instagram Муцениеце.

Актриса добавила, что не считает себя врагом для мужа, и надеется, что его ментальное и физическое здоровье придет в норму. "Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь — она про это, и любовь тоже!" — заключила Муцениеце.

На днях актриса в Instagram-аккаунте своей матери в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. "Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится", — сообщила Муцениеце.

По ее словам, Прилучный отобрал у нее телефон, поднял на нее руку и довел детей до слез. Согласно источникам "Комсомольской правды", Муцениеце не стала обращаться в полицию с заявлением о побоях.

Сам Прилучный пока никак не прокомментировал обвинения. Судя по его соцсетям, актер завел собаку по кличке Тор и занимается ее воспитанием.

В поддержку артистки высказались певица Рита Дакота и актер Игорь Верник. "Давайте уважать чужую боль и чужие проблемы. Давайте просто услышим это и воздержимся от крайних реакций", — написал в Instagram Верник.

Некоторые знаменитости, напротив, сочли высказывания Муцениеце неуместными. По словам продюсера Андрея Разина, Прилучный никогда не поднял бы руку на женщину.

"Все, что она говорит, что якобы ее кто-то бьет (Паша — бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют), что якобы над ней кто-то издевается — это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это выше его достоинства, — заявил Разин. — Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу".

С критикой Муцениеце выступила ее коллега Настасья Самбурская. Актриса возмутилась тем, что знаменитости рассказывают о разводе в соцсетях. По ее словам, таким образом они "закапывают" своих бывших мужей и не осознают, что в дальнейшем это может отразиться на их детях.

"Бабы известных мужиков с ума посходили: публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет", — написала в Instagram Самбурская. Она подчеркнула, что не оправдывает мужчин и выступает за закон против домашнего насилия. "Но нельзя быть настолько наивной и ожидать от мужика, который десять дней пил, что у него крыша не поедет", — заключила актриса.