Муза и законодатель моды. Какой след Елизавета II оставила в мировой культуре

Королева Елизавета II скончалась в минувший четверг, пережив на троне всех монархов в истории Соединенного Королевства. За 70 лет своего правления королева стала продуктом поп-культуры, оставив свой след практически везде: от кино и телевидения до образа жизни, туризма и поп-арта.

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Кино и телевидение

С самого начала правления образ королевы Елизаветы эксплуатировался киноиндустрией: в прямом или косвенном формате с упоминанием королевы снято более 100 фильмов, сериалов и мульфильмов. Одним из самых главных киносериалов, где королевская власть была возведена в абсолют, стала едва ли не самая долгоиграющая кинофраншиза в мире об агенте 007 - Джеймсе Бонде.

Сама королева Елизавета II даже получила почетную премию британской киноакадемии BAFTA за особый вклад в развитие кино и телевидения как "самая незабываемая девушка Бонда". Королева лично снялась в эпизоде о Бонде, который подготовили специально к открытию Олимпиады в Лондоне 2012 года. В нем вместе предстали культовый Джеймс Бонд (Дэниэл Крейг) и Ее Величество — два главных символа страны.

Особого внимания заслуживает телешоу "Корона" от Netflix, который длится уже четыре сезона. Исторический сериал, посвященный правлению королевы Великобритании, получил множество статуэток "Эмми" и поднял в очередной раз интерес к королевской семье по всему миру. Сейчас из-за кончины королевы съемки очередного сезона приостановлены на неопределенный срок. "Корона" — это любовное письмо к Елизавете II, и мне пока нечего добавить, кроме молчания и уважения. Я ожидаю, что мы также прекратим снимать из уважения", заявил сценарист и продюсер сериала Питер Морган.

Foto: Kadrs no filmas

Можно также вспомнить фильмы, где королева была центральной фигурой: это фильм Стивена Фрирза 2006 года "Королева", который был номинирован на "Оскар", а исполнительница главной роли Хелен Миррен получила статуэтку за роль Елизаветы II; фильм 2011 года "Король говорит", получивший "Оскар" как "Лучший фильм", где юную Элизабет играла Хелена Бонэм Картер; "Спенсер" 2021 года, центральной фигурой которого была принцесса Диана, но и фигуре королевы была отведена большая роль и другие.

Foto: Vida Press

Немало внимания было уделено монарху и в мультипликации. Так королеве и ее близким отведена удивительно большая роль в первых "Миньонах" 2015 года, где Кевину, Стюарту и Бобу было поручено похитить Ее Королевское Высочество и украсть ее корону. Фильм собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

А компания nWave Pictures в 2019 году выпустила проект "Королевский корги" о псе Рексе, любимце Елизаветы, который оказывается вдали от Букингемского дворца. После этого полнометражного мультфильма популярность породы корги и вовсе взлетела до небес.

Интересно, что образ королевы и ее семьи использовался и в качестве прямой рекламы. Например, бренд the Body Shop выпустил коллекцию в честь Дня матери, сняв рекламу с актерами, потрясающе похожими на членов королевской семьи, и слоганом "Побалуй свою маму, как королеву".

Мода

Foto: Reuters/Scanpix

Королева всегда была законодательницей моды на элегантые шляпки, перчатки, сумки и цвета своих нарядов. Благодаря им образ британской королевы оставался настолько узнаваемым и ярким. Ее Величество очень редко можно было увидеть без головного убора. Королевский эксперт Роберт Лейси объяснял это так: "Шляпы — очень важный предмет одежды монарха. Можно сказать, для королевы шляпа — своего рода заменитель короны".

Перчатки и сумки также стали неотъемлемой частью образа Елизаветы II — на то было несколько причин. Перчатки всегда были частью ее стиля, а также защищали руки монарха при рукопожатиях. Знаменитые сумки королевы — чаще всего это были модели марки Launer с длинной ручкой, чтобы она могла дотянуться до содержимого аксессуара. Но, по мнению экспертов, сумочка королевы также служила секретным кодом для ее персонала. Например, если монарх кладет свою сумочку на стол, то подает сигнал персоналу о том, что званый ужин должен скоро закончиться.

Foto: Reuters/Scanpix

Поклонники королевского стиля в курсе, что именно Елизавета II ввела моду на очень яркие цвета нарядов, в том числе на неожиданные неоновые оттенки. Любимая невестка королевы, графиня Софи Уэссекская, однажды прокомментировала этот вопрос в одном из интервью: "Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видел королеву".

Стиль жизни

С подачи Елизаветы II почти все королевские семьи мира переняли ее традицию отправления рождественских открыток подданным. Впервые Ее Величество отправила праздничную открытку гренадерскому полку во время Второй мировой войны еще в 1942 году, а после это стало уже обязательным правилом. Ежегодно супруги отправляли около 750 поздравительных открыток, снабжая их пожеланиями и личной подписью. Центральной частью открытки всегда становилась семейная фотография, сделанная в уходящем году. Часть этих открыток можно сейчас разыскать в Сети, и они пользуются спросом у коллекционеров.

Пристрастия королевы в еде и напитках, также становились объектом подражания. Чай "Earl Gray" часто называют королевским: Ее Величество начинала свой день с чашки горячего чая этой марки с молоком, без сахара и с печеньями, а также пила его на традиционный "файф-о-клок". Известно, что "Дюбонне" — французский аперитив на основе крепленого вина, ароматизированный корой хинного дерева и травами, — неспроста стал популярен в британской королевской семье и во всей Британии: моду на него ввела именно Елизавета II, унаследовавшая любовь к напитку от своей матери.

Не так давно королева Елизавета II подписала контракт на производство пива, изготовленного с использованием растений, выращенных в ее загородном поместье Сандрингем-Хаус в Норфолке, а до этого при участии принца Чарльза была выпущена королевская марка "ботанического джина".

Туризм



Foto: AFP/Scanpix

Британская королевская семья ежегодно приносит около 700 миллионов долларов в казну Британии только посредством туризма. Например, экскурсии в Букингемский дворец привлекали всегда не только осмотром роскошных апартаментов монархов, но и теоретической возможностью встретить в коридорах дворца саму королеву. Как было известно заранее, если флаг поднят, то Елизавета II находится дома. Но увидеть ее "дома" удавалось разве что редким счастливчикам.

Искусство

С 1952 года, когда она взошла на престол, королева Елизавета II всегда поддерживала искусство. Она не только много сделала для поддержки и популяризации различных видов искусств, но и сама стала его объектом. Кто только не обращался к образу Елизаветы II: Энди Уорхол, Sex Pistols, Вивьен Вествуд и многие другие — по ее биографии можно смело изучать не только историю ХХ века, но и историю современного искусства.

Foto: AP/Scanpix

Одним из самых ярких и узнаваемых портретов королевы в мире стала работа отца поп-арта Энди Уорхолла, созданная в 1985 году. Для создания своих знаменитых четырех портретов Уорхол использовал фотографию, сделанную в 1977 году во время празднования серебряного юбилея восхождения королевы на престол. Кстати, на бриллиантовый юбилей правления в 2012 году Елизавета II выкупила эти портреты в личную коллекцию.

Foto: Kadrs no video

Без фигуры Елизаветы история панк-движения ни много ни мало потеряла бы своего главного героя: "God save the Queen" от Sex Pistols в котором пародировался национальный гимн, а королева была названа главой фашистского режима, без нее бы просто не случился — мишень для такой социальной критики должна была быть планетарных масштабов. Елизавета же свою роль исполнила блестяще — за все время с момента выхода этой песни онa ни разу никак ее не прокомментировала.

С появлением соцсетей мода на "королевское" и вовсе стала расти лавинообразно: образ Ее Величества использовали везде — от уличного искусства до политических комментариев. На сегодняшний день королева Елизавета II является одним из популярнейших персонажей в массовой культуре, а ее изображение можно найти на всем: от футболок до кофейных кружек. Хотя некоторые могут теперь относиться к этому с неодобрением, нет никаких сомнений в том, что Елизавета II стала настоящей иконой поп-культуры XX-XXI веков.