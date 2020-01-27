Муж Леры Кудрявцевой доволен ее новой маленькой грудью

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно пережила процедуру по извлечению грудных имплантов, заявила, что ее супругу нравится бюст без силикона.

В том, что ее выдающаяся грудь является заслугой пластических хирургов, Лера призналась за несколько дней до Нового года. Она узнала, что один из имплантов порвался и в течение нескольких лет его содержимое проникало в окружающие ткани. Лере провели несколько процедур, чтобы извлечь импланты и очистить организм. По признанию телезвезды, медицинкие манипуляции были очень болезненными. Она также написала в соцсетях, что жалеет о сделанной 15 лет назад маммопластике и призвала женщин хорошенько подумать, прежде чем решаться обращаться к хирургам для изменения внешности.

Сейчас, по словам Леры, она не понимает, что побудило ее тогда увеличить грудь, и она рада, что "избавилась от этих балконов". Муж, как говорит Лера, тоже доволен.

"Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же", — заявила Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись".