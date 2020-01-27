Муж Леры Кудрявцевой доволен ее новой маленькой грудью
Foto: Privātais arhīvs

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая недавно пережила процедуру по извлечению грудных имплантов, заявила, что ее супругу нравится бюст без силикона.

В том, что ее выдающаяся грудь является заслугой пластических хирургов, Лера призналась за несколько дней до Нового года. Она узнала, что один из имплантов порвался и в течение нескольких лет его содержимое проникало в окружающие ткани. Лере провели несколько процедур, чтобы извлечь импланты и очистить организм. По признанию телезвезды, медицинкие манипуляции были очень болезненными. Она также написала в соцсетях, что жалеет о сделанной 15 лет назад маммопластике и призвала женщин хорошенько подумать, прежде чем решаться обращаться к хирургам для изменения внешности.

Сейчас, по словам Леры, она не понимает, что побудило ее тогда увеличить грудь, и она рада, что "избавилась от этих балконов". Муж, как говорит Лера, тоже доволен.

"Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же", — заявила Кудрявцева в эфире программы "Звезды сошлись".

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

3

Source

DELFI Showtime

Tags

Лера Кудрявцева

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
MADAMA BUTTERFLY Смотреть

МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
KARMENA Смотреть

КАРМЕН
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
MARIA EMILIA - fado dīva Смотреть

MARIA EMILIA - fado dīva

Comment Form