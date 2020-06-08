Муж Полины Гагариной прокомментировал информацию о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая. До этого момента звездная пара предпочитала игнорировать многочисленные вопросы на эту тему. Однако подписчикам Instagram-аккаунта Исхакова все же удалось добиться от него короткого откровения.

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"Не разводились мы", — ответил фотограф одному из пользователей соцсети.

Вместе с тем Исхаков подогревает интерес к происходящему в своей личной жизни. Так, он посвятил женщинам провокационный стих, реагируя на который, поклонники еще больше утвердились во мнении, что "нет дыма без огня" в семье знаменитостей.

Большинству подписчиц пришлось по вкусу творчество и чувство юмора Исхакова. Его попросили остаться "в редеющем строю настоящих мужиков" и заверили, что если слухи о разводе все же правдивы — долго ему тосковать не позволят.

Сама Гагарина продолжает хранить молчание на тему размолвки с мужем. На днях исполнительница отправилась по работе в Санкт-Петербург. В своем блоге артистка отметила, что очень тосковала по этому городу. За маленькой дочкой в это время присматривает отец.

Согласно СМИ, главная причина разногласий между супругами совершенно прозаична: певица зарабатывает в разы больше мужа фотографа, несмотря на то, что грамотный пиар за счет союза со звездой помогли Исхакову добиться высокой стоимости его услуг. Даже большое количество заказов от частных клиентов и крупных компаний и близко не приближают его гонорары к доходам Гагариной. Согласно свежему рейтингу Forbes, за прошедший год Гагарина заработала 377 миллионов рублей (4,8 миллионов евро).