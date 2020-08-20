instagram.com/legkostupovavalentina
Foto: instagram.com/legkostupovavalentina

Яхтсмен Юрий Фирсов, муж российской певицы Валентины Легкоступовой, отказался от ее наследства, сообщает "Комсомольская правда".

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"На квартиру Юра претендовать не будет. Он сейчас в шоке от горя. А с телеэкранов льется на него много лжи, странно, что молчат его друзья", — отметил друг Фирсова.

Ранее стало известно, что претендовать на наследство артистки могут ее мать, дети и супруг Юрий Фирсов. Друзья исполнительницы переживают, что все достанется ее мужу, который после развода с бывшей женой оставил ей все, что у него было. По этой причине в браке Легкоступовой пришлось брать на себя многие расходы.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что Легкоступову вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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