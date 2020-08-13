Супруг 54-летней певицы Валентины Легкоступовой – яхтсмен Юрий Фирсов назвал сообщения о том, что певица в коме с пробитой головой, черным пиаром и слухами.

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Он подтвердил, что супруга, действительно, в больнице: несколько дней назад она упала в ванной, сначала опасений не возникало, но на третий день начались осложнения.

Тогда, действительно, Валентину отправили в больницу. Через пару дней, сказал Фирсов изданию StarHit, ее должны выписать. Он также добавил, что "беспокоиться не о чем", а "падения для Валентины Валерьевны — довольно частое явление".

Ранее со ссылкой на дочь певицы сообщалось, что она долго не могла связаться с матерью, а когда приехала на квартиру, где Легкоступова живет с новоиспеченным мужем, то нашла пару в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, как сообщалось, певица была с пробитой головой. Ее отвезли в больницу и сделали трепанацию черепа, после чего Валентина находится в коме, а ее нового мужа якобы разыскивает полиция.

Третий муж исполнительницы хита "Ягода-малина" удивлен, кому понадобилось распускать такие слухи. Пара встречалась 5 лет, а в начале июля поженилась и обвенчалась.

Фирсов – спортсмен, в злоупотреблении алкоголем Легкоступову ранее тоже не подозревали: она следила за собой и прекрасно выглядела.