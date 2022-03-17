Мужчина в мятой футболке. Зеленский назван самым харизматичным политиком в мире

Известная британская писательница, телеведущая и модный обозреватель Джанет Стрит-Портер восхитилась коммуникативным талантом президента Украины Владимира Зеленского и раскритиковала французского президента Эммануэля Макрона за попытки копировать его образ уставшего мужчины в мятой футболке. Досталось и британским политикам.

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В недавней статье Стрит-Портер приводит Зеленского в пример, как образец харизматичного лидера, который умеет убедительно говорить и вызывать неподдельную симпатию.

"Он не просто любимец избирателей, - пишет она, - не просто комик и телезвезда, каким-то чудом ставший лидером своей страны, он коммуникатор до мозга костей. Он привык выступать под давлением, не боится говорить без шпаргалок, умело использует современные средства массовой информации, чтобы донести свое сообщение при каждой возможности".

"Зеленский переписал правила политической презентации и ожидания того, как должен выглядеть и звучать президент, - продолжает журналистка. - После вторжения он отказался от костюма и носит куртку цвета хаки и простые футболки. Когда-то всегда чисто выбритый теперь он носит бороду и кажется, будто только что встал с постели. Он выглядит и звучит полностью преданным своему делу".

Этот образ, считает Стрит-Портер, "многие женщины (и мужчины) находят невероятно привлекательным". Социальные сети наводнены его фанатами, а к его словам прислушиваются миллионы людей по всему миру — люди, которые раньше понятия не имели, где находится Украина, и не интересовались политикой.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Зеленский красноречив и прямолинеен, - отмечает обозреватель. - Это многое меняет. Мужчина в мятой футболке — самый харизматичный политик в мире. Выступая перед британским парламентом, Зеленский без зазрения совести цитирует Черчилля. А наши парламентарии (и Борис) встают и аплодируют ему стоя".

В это время другие лидеры надеются, что звездное сияние Зеленского отразится и от них, считает Стрит-Портер, вспоминая недавние фотографии Эммануэля Макрона, где он так же небрит и сменил свой безупречный костюм на худи.

Журналистка также вспомнила снимки февральской встречи Макрона с Путиным за ставшим уже мемом огромным столом. "Оба мужчины не обладают высоким ростом, а акры столешницы между ними подчеркивают гигантскую пропасть, которую Макрон никогда не сможет преодолеть, - пишет Стрит-Портер. - Он часами разговаривал по телефону с Путиным (не менее 12 звонков только за последний месяц), и они не оказали заметного влияния на образ мышления российского лидера. Но француз должен показать избирателям, как усердно он работает для своей страны. Отсюда и неуклюжая фотосессия".

Foto: Scanpix

"Опрятный Макрон за одну ночь превратился из чистюли в образе банковского клерка в грубого коммандос, - пишет Стрит-Портер. - На фотографиях, сделанных в Елисейском дворце, запечатлен новый мачо – небритый, взлохмаченный, обхвативший голову руками, как "мужчина за работой". На нем классная худи с логотипом десантного отряда № 10, элитной группы, насчитывающей около 300 высококвалифицированных бойцов. Несколько иронично, ведь Макрон — единственный президент Франции, не прошедший военную службу".

Журналистка также раскритиковала британских политиков, взявших на вооружение стратегию "правильных", но совсем неубедительных фотосессий во время ковид-кризиса. Досталось премьер-министру Борису Джонсону, главе МИД Лиз Трасс, чьи попытки походить на Маргарет Тэтчер больше напоминают рекламу агентства по найму секретарей, и бывшему министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку.