"Мужик, ты нас чуть не убил": что рассказали свидетели об аварии Ефремова

В Пресненском суде прошло второе заседание по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Если накануне суд допрашивал сотрудников ДПС, то сегодня показания давали простые очевидцы, оказавшиеся на месте аварии спустя несколько минут.

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Они рассказали, что погибший водитель Михаил Захаров после столкновения находился в сознании, а Ефремов с трудом стоял на ногах. Как и в первый день процесса, стороны сконцентрировались на главном вопросе: был ли актёр за рулем своего автомобиля.

Второй день суда над Ефремовым начался с опоздания адвоката актера, Эльмана Пашаева. За время работы над делом он уже успел сделать несколько резонансных заявлений: например, о невиновности подзащитного, о том, что в квартире актёра висит портрет Владимира Путина, к которому тот якобы "хорошо относится", и даже о том, что текст видеоролика с извинениями Ефремов написал не сам.

Задержкой Пашаева оказались недовольна не только судья Елена Абрамова, известная по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, но и адвокаты потерпевших. Адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы жены погибшего Захарова, попросила сделать оппоненту замечание. Пашаев, улыбаясь, назвал её "своей помощницей".

Перепалка между юристами на эту тему периодически возобновлялась в течение всего заседания: адвокаты требовали снимать вопросы друг друга и жаловались судье. "Обучаешь человека, а потом начинается", - вздыхал Пашаев.

В перерыве Бутырина рассказала слушателям, что действительно работала с Пашаевым, но покинула партнёрство после того, как на него завели дело: "В 2018 году его обвинили в вымогательстве (статья 163 УК) из-за мошеннических действий, в том числе в отношении меня. Потом переквалифицировали на самоуправство, дали год условно. У многих вызывает вопрос, как меньше чем через три года он восстановил статус, получив его в Северной Осетии".

В разговоре с Би-би-си Бутырина раскритиковала линию защиты Ефремова, которая пытается убедить суд, что достаточных доказательств, подтверждающих, что актёр в день аварии был за рулем, в деле нет. "Очевидно, что и экспертизы, и свидетели говорят об обратном", - сказала она.

Допрошенные на заседании свидетели действительно сказали суду, что не видели на месте ДТП других участников аварии кроме самого Ефремова и Михаила Захарова.

"Я подумал, что за рулем сидит хулиган"



Самым ярким во второй день процесса стал допрос Владислава Женжебира, который своими глазами видел момент столкновения внедорожника Ефремова и "Лады" Захарова. Автомобиль актёра вынырнул из переулка на Садовое кольцо прямо перед машиной, за рулем которой был свидетель.

"Вылетела машина мне навстречу. Не могу сказать, что движение было загружено. Мне показалось, что человек за рулем вёл себя по-хамски. Я предпринял экстренное торможение. Для меня это было не очень критично, но если бы я не увеличил дистанцию, врезался бы. Потом ещё раз ситуация повторилась: он затормозил, я опять предпринял экстренное торможение", - рассказал свидетель.

Позже он сказал, что не подозревал, что водитель машины мог находиться в нетрезвом состоянии: "Думал, что за рулем хулиган... я ещё внимательно смотрел на номер, чтобы понять - блатной или не блатной".

Минутой спустя автомобиль Ефремова врезался в машину Захарова. Женжебир и ехавший с ним товарищ Роман вышли из машины, чтобы помочь пострадавшим. Вскоре после этого Ефремов "попросил сигаретку, сначала жестами": "Мой товарищ дал ему сигаретку и сказал - "мужик, ты нас сейчас чуть не убил".

"Я видел со спины, как водителю помогают выйти из машины. Мне сначала показалось, что людей было двое..." - эта фраза свидетеля о первых секундах после аварии породила длинную дискуссию с участием защитников о том, кто все-таки был в машине и управлял ею.

Женжебир объяснял, что сначала у него действительно сложилось впечатление, что людей было двое, но потом, "проанализировав", понял, что ошибся: на месте ДТП других пострадавших не было. "Он же не мог сразу после такой серьезной аварии убежать, его бы увидели люди... но вокруг говорили только "Ефремов, это Ефремов!" - пояснил свидетель. Другие очевидцы, по словам Женжебира, тоже указали на Ефремова как на водителя.

Пашаеву Женжебир объяснил, что обсуждал тему второго пассажира и со следователем. "Он мне объяснил, что других пассажиров ищут, чтобы возможно вину переложить", - уточнил свидетель. Позже он вспомнил, что при просмотре видео в кабинете следователя видел, как неизвестная женщина "держится за голову", но решил, что в машине её все же не было.

"Нетвердая походка, нечёткая речь"



О состоянии Ефремова после аварии свидетель высказался однозначно: "Я как человек, который шесть лет не пьёт, могу однозначно сказать... из десяти признаков опьянения не было только одного - перегара, потому что я стоял не очень близко. Нечёткая речь, заваливался, нет координации. Я не доктор. Но могу сказать, что человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Нетрезвым Ефремова посчитал и Кирилл Пухов, сотрудник бара, где часто бывал Актер и куда он заходил незадолго до аварии. Из-за опасений за актера бармен, по его словам, даже проводил его домой, а по пути помог купить ему пиво и сигареты.

Такое же впечатление сложилось и у Анны Ордян, которая во время аварии ехала по Садовому и оказалась на месте ДТП спустя несколько минут.

"Походка была нарушена, некрепко стоял на ногах, даже когда полицейские его вели. Неустойчиво стоял на ногах,- вспоминала девушка. - Говорили, что он был за рулем".

Ордян, врач по профессии, решила оказать помощь застрявшему в машине Захарову. "Он после аварии был еще жив, в сознании". Девушка попросила окружающих не пытаться вытянуть водителя из искореженной машины: "мы же не знали, в каком он состоянии, в каком состоянии был позвоночник".

В итоге очевидцы стали безуспешно пытаться "голыми руками" отогнуть куски металла, зажавшие водителя. Свидетельница рассказала, что нижняя часть его туловища была полностью заблокирована - из травм она заметила только окровавленные руки. Извлечь Захарова из грузовика смогли лишь специалисты МЧС с помощью специальной техники.

Самого Ефремова Ордян заметила лишь тогда, когда сотрудники полиции повели его к патрульной машине. До этого он сидел на заднем сидении своей машины "и, кажется, курил". Адвокаты обеих сторон в течение 15 минут пытались выяснить, в какой позе сидел Ефремов, как он оказался в машине и какие двери автомобиля были открыты, но этих подробностей свидетельница не вспомнила. Женжебир и вовсе не вспомнил, чтобы Ефремов после аварии возвращался в машину.

В суде также допросили Марину Герасименко, которая видела аварию из окна (большого количества подробностей она не сообщила), и экспертов, проводивших экспертизы автомобиля после ДТП. Слесарь-электрик Игорь Фетисов, в частности, объяснил суду, что подушка безопасности, сработавшая на пассажирском месте, могла открыться и при отсутствии человека на переднем кресле - ее срабатывание не значит, что в автомобиле был кто-то еще.

Сам Ефремов во время допроса свидетелей задумчиво смотрел в окно, неторопливо записывал что-то на листе бумаги и сам никаких вопросов очевидцам не задавал. Ближе к концу заседания журналистов подпустили к столу судьи, чтобы они могли посмотреть видео. Благодаря этому репортёры заметили, что все это время Ефремов рисовал: воздушные шарики, башню, похожую на кремлевскую, решётку и другие символы.

"Может, пассажир пригнулся"



Обсуждение теории защиты о том, что Ефремов во время аварии находился не за рулем, продолжилось и после короткого перерыва. Как высилось, во время него в зале для трансляций произошла небольшая потасовка: сторонницы Ефремова, которые считают, что актёра могли подставить, начали хватать за руки и в итоге повалили корреспондентку "Комсомольской правды". Женщин из суда вывели.

В зале заседания тем временем собрались изучать видеозаписи, приложенные к делу - всего их в деле около семи часов. Специально для этой цели в зал принесли огромный плазменный экран. Оказалось, что большинство видеозаписей из-за технических проблем воспроизводятся без звука.

Сначала судья Абрамова посмотрела видео с камеры наблюдения на Садовом кольце. Потом - по-прежнему без звука - обозрела записи, сделанные Женжибером - на них виден сидящий на тротуаре Ефремов с всклокоченными волосами.

Аудиодорожку судья пожелала послушать отдельно с ноутбука. "Бухой в говно... Чуть не ушатал нас... Вон актёр Ефременко, вон он сидит. Жесть", - разнеслось в зале

После этого участники посмотрели два видео с регистраторов. На обоих было видно лобовое стекло внедорожника Ефремова, но потенциального пассажира обвинение и адвокаты рассмотреть так и не смогли. "Может, он пригнулся",- тихо прокомментировал актёр.

После этого суд вновь объявил перерыв - следующее видео, запись с регистратора полицейских длиной больше 20 минут, смотреть без звука судья не захотела. Работники суда мучительно пытались подключить к телевизору сначала колонки, потом ноутбук одного из корреспондентов. Смотреть записи в итоге решили на компьютере у стола судьи, вокруг которого столпились все участники процесса. Журналисты в итоге слышали только звук:

⁃ Фамилия ваша?

⁃ Ефремов.

⁃ Зовут как?

⁃ Михаил.

⁃ Вы выпили?

⁃ Да.

⁃ Вы один были?

⁃ ...

⁃ Что ж вы пьяным-то за руль сели!

На другом видео был записан поиск документов Ефремова и общение с понятыми. На следующем - медосвидетельствование актёра. "Нужно дунуть в трубочку", - обращался к нему полицейский. Но результат освидетельствования полицейских не устроил - алкотестер показал всего 0,142 гр на литр. "Дольше дуть надо, не получается у нас с вами", - разочарованно сказал сотрудник полиции.

"Когда он дул, ошибочка вышла", - слышно на записи голос другого коллеги. Ефремову в итоге предложили поехать на освидетельствование к врачу. "Я виноват", - протяжно ответил на это сам актёр. "Обратите внимание, это он говорит, именно когда обсуждается алкоголь", - прокомментировал это Пашаев.

После просмотра видео с освидетельствованием у доктора, прокурор объяснила, что хотела показать его целиком, потому что Ефремов до этого говорил, что не помнит происходящее.

- Может, вспомнил, - предположила прокурор.

- Нет, не вспомнил, - отрезал Ефремов.

Адвокат Александр Добровинский, защищающий семью Захарова, поинтересовался у Ефремова, узнал ли он себя на видео.

"С трудом... Знаете, это преждевременно говорить. Это мистер Хайд", - ответил актер, очевидно имея в виду повесть Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", по сюжету которой респектабельный доктор Джекил периодически попадает во власть темной стороны своей личности - "мистера Хайда" - и творит бесчинства.

На другие вопросы Ефремов отвечать не стал.

Что мы уже знаем о деле



ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Водитель грузовика "Лада" Михаил Захаров на следующий день после аварии умер в НИИ им. Склифосовского от множественных травм и кровопотери.

Ефремову предъявлено обвинение по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас актёр находится под домашним арестом.

По результатом медосвидетельствования в диспансере у Ефремова установили сильную степень опьянения - около 1,05 промилле, рассказывал суду в первый день процесса инспектор 6-го батальона ДПС Александр Козлов. Именно он просил Ефремова "дунуть" в трубочку.

Козлов в суде сообщил, что, по словам очевидцев, за рулем был именно Ефремов. Его коллега Павел Маркеянов подтвердил это, добавив, что на месте ДТП актёр "каялся": "Михаил Олегович сам пояснял, что в машине во один, с ним никого не было".

Согласно материалам дела, которые зачитало обвинение, на водительской подушке безопасности джипа нашли потожировые следы Ефремова. А в его моче - следы наркотических веществ, в том числе каннабиоидов.

Сам Ефремов на заседании объявил, что вину не признает: "Как я могу признать вину, если я ничего не помню".

При этом 12 июня было опубликовано видеообращение Ефремова, в котором тот признавал, что сел пьяным за руль, извинялся перед семьей погибшего Захарова и обещал не пытаться избежать ответственности.