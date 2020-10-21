Музыкант Ралфс Эйландс готовится основать свою религиозную общину, чтобы избежать ограничений Covid-19

Музыкант Ралфс Эйландс прошел процедуру рукоположения в священники американской Универсальной церкви жизни, свидетельствует его запись в социальной сети Facebook. Он это сделал в ответ на заявление Министерства юстиции о том, что ограничения Covid-19 не распространяются на религиозные мероприятия, так как они не считаются “частными или общественными мероприятиями”.

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Музыкант заявил, что вместе с единомышленниками “начал работу над основанием новой общины”, поэтому уже совсем скоро он сможет встретиться с поклонниками на богослужениях. Эйландс призвал всех желающих вступить в его общину написать ему на почту. Сейчас он имеет право проводить брачные церемонии в определенных штатах США.

Эйландс указал, что постановка Mēs Jūs Mīlam 23 ноября пройдет в формате богослужения, а билеты на неё можно получить за пожертвования.

К записи он приложил фотографию себя с копией сертификата о рукоположении, выданного Универсальной церковью жизни. Такой сертификат можно бесплатно получить онлайн, подав заявку на сайте церкви. “Универсальная церковь жизни верит, что все люди от природы наделены правом контролировать свою духовную жизнь, поэтому все имеют право на доступ к рукоположению в священники”, - указано на сайте церкви. В 2014 году церковь рукоположила в священники 250 000 человек. В США ряд штатов признает священников Универсальной церкви жизни и они могут венчать людей. Например, это возможно в Алабаме, Аризоне, Техасе, Мичигане.

Согласно закону о религиозных организациях, таковыми в Латвии признают все зарегистрированные религиозные общины и союзы. Чтобы зарегистрировать общину, среди её членов должно быть не менее 20 граждан Латвии старше 18 лет. Регистрация происходит через Регистр предприятий. Перед тем как внести организацию в регистр, ведомство просит оценки Министерства юстиции о том, что цели и задачи общины соответствуют латвийским законам и не несут угрозы государству и обществу.

Как уже сообщалось, Министерство юстиции заявило, что введенные в Латвии ограничения на публичные собрания не относятся к богослужениям, так как последние "не считаются ни частным, ни публичным мероприятием”.