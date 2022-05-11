Как сообщает "Новая газета", Министерство внутренних дел России объявило в розыск известного игрока "Что? Где? Когда?" и журналиста Ровшана Аскерова. Его дело появилось в базе данных ведомства.

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Против Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По вменяемой статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы. По официальной информации, Аскеров опубликовал в Facebook пост с "заведомо ложными сведениями, оскорбляющими и порочащими память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

Некоторые телеканалы сообщили, что в своей публикации Аскеров называл полководца "мародером со стажем", "убийцей в погонах" и вывозившим из Германии ценные вещи "воришкой".

Аскеров, который сейчас находится не в России, свою вину не признает. В интервью "Медузе" он назвал свою запись "мнением, построенным на фактах". Он ссылается на малоизвестный факт, что в 1947 году Жуков обвинялся в мародерстве советскими спецслужбами и у него дома нашли вывезенные из Германии ценности.

Ранее некоторые участники интеллектуального шоу "Что? Где? Когда?" на Первом канале сообщили, что они покидают проект. Причиной они назвали освещение каналом событий на Украине.

О своем решение знатоки сообщили в соцсетях. Так, Денис Галиакберов написал, что "оставаться на канале, который поддерживает войну, я не могу". Его поддержал Николай Крапиль :"Учитывая роль пропаганды, выходить на Первом канале и быть "вне политики" уже, увы, никак нельзя". "Несмотря на всю свою любовь к проекту, пока не могу участвовать в "Что? Где? Когда?" на Первом канале", заявил Иван Марышев.